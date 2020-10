Der UK Hit «Miss Scarlet and the Duke» feiert US-Debut

US-Fernsehen

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 09:20 Uhr

Nach hohen Einschaltquoten in Australien und dem vereinten Königreich darf die Detektivserie nun auch in den USA ausgestrahlt werden.

Die neueste Serie des A+E Network Internationalwird ab dem 17. Januar 2021 um 20 Uhr auf PBS gesendet als Teil der 50. Staffel von MASTERPIECE. Die vorherige britische Premiere im März 2020 auf Alibi zeigte, dass das Detektiv-Drama, rund um die erste weibliche Detektivin im viktorianischen London, auf Platz eins des Programms gerutscht war und jede Konkurrenz im Staub zurückgelassen hat. Ähnlichen Erfolg hatte die australische Premiere im Juni 2020 auf 7TWO, bei dem die Serie auf Platz 1 des erfolgreichsten Programms der letzten zwölf Monate voranschritt.Die von A+E International und Element 8 Entertainment koproduzierte Sendung spielt wie bereits gesagt im viktorianischen London und verfolgt die Machenschaften der Detektivin Eliza Scarlet (Kate Philips) sowie des Detektiv Inspektors des Scotland Yard William Wellington (Stuart Martin), auch „The Duke“ genannt. Es ist nicht einfach eine Detektivagentur im damaligen London zu leiten und so soll der Duke ihr helfen, wenn dies auch nicht immer gelingt. Nichtsdestotrotz verbindet sich das ungleiche Paar und lösen gemeinsam Morde in den unweiten Tiefen des London der 1880er Jahre.«Miss Scarlet and the Duke» ist eine sechs Episoden starke Serie aus der Feder von Rachael New, sowie Ben Edwards. Regie führt hierbei Declan O’Dwyer. Weitere Hauptrollen bekleiden Andrew Gower, Ansu Kabia und Kevin Doyle.