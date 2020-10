Verlängert: «The Last O.G.»

US-Fernsehen

Die Serie von TBS bekommt für die vierte Runde einen neuen Showrunner.

Der TV-Sender TBS hat die Tracy-Morgen-Comedy für eine vierte Staffel verlängert, allerdings ohne Tiffany Haddish. Diese wird die Serie verlasen, wie Insider gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘ verrieten. Die Verlängerung kommt etwa fünf Monate, nachdem die letzte Staffel lief. Bemerkenswert ist, dass die Serie zum vierten Mal in vier Staffeln den Showrunner wechselt.Owen Smith, der unter anderem «Black-ish» und «Survivor’s Remose» machte, übernimmt den Posten des Showrunners und folgt auf Ivory Wayans. Die Vorgänger waren Saladin K. Patterson und John Carcieri, Letzterer war Mitgründer der Serie. «The Last O.G.» handelt von Tray, der nach 15 Jahren Haftzeit aus dem Gefängnis kommt und überrascht ist, wie sich die Welt verändert hat.„Ich bin so aufgeregt, dass wir eine weitere Staffel von «The Last O.G.» machen dürfen“, sagte Morgan. „Ich möchte immer nur versuchen, den Menschen Freude zu bereiten, was im Moment schwierig ist, aber ich weiß es zu schätzen, dass wir die Chance haben werden, wieder an die Arbeit zu gehen und alles zu tun, um die Welt ein wenig heller zu machen.“