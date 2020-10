Jenson Ackles unterschreibt Exklusivvertrag bei Warner Bros.

US-Fernsehen

«Supernatural»-Star Ackles wird gemeinsam mit seiner Frau und Schauspielerkollegin an das Studio gebunden sein.

Jensen Ackles und seine Frau Danneel Ackles haben eine neue Produktionsfirma gegründet und einen exklusiven, mehrjährigen Gesamtvertrag mit Warner Bros. Television geschlossen. Das Duo hat auch den ehemaligen Kreativchef von DC, Renee Reiff, als Entwicklungsleiter für die neue Firma Chaos Maschine Productions gewinnen können.„Warner Bros. ist seit fast zwei Jahrzehnten mein Zuhause. Die Beziehungen, die ich dort aufgebaut habe, gehören zu den besten und förderlichsten, die ich mir in dieser Branche erhoffen konnte. Danneel und ich freuen uns über die Gelegenheit, als Künstler und jetzt als Produzent unter der Mentorschaft und Anleitung von Peter Roth und dem gesamten WBTV-Team weiter zu wachsen“, teilte Jenson Ackles mit.Ackles spielte jahrelang die Hauptrolle in «Supernatural», nach 15 Jahren Laufzeit wird die Serie im Herbst 2020 zu Ende gehen. Danneel Ackles war ebenfalls in «Supernatural» zu sehen, davor spielte sie die Hauptrolle in dem Teenagerdrama «One Tree Hill».