Quotenerfolg für «Die Wollnys» bei RTLZWEi

Quotennews

Den beiden Folgen im Doppelpack wurde in den Vorwochen nicht viel Beachtung geschenkt.



RTLZWEI hatte wie schon in den vergangenen Wochen seit dem 16. September zwei Episoden der Doku-Soapim Programm. In den letzten Wochen lagen die Werte durchgängig weit unter dem Senderschnitt. 0,68 Millionen beziehungsweise 0,57 Millionen Zuschauer schalteten am vergangenen Mittwoch ein. Niedrige Marktanteile von 2,3 und 1,9 Prozent wurden hier erzielt. Auch die 4,2 sowie 3,2 Prozent in der Zielgruppe waren kein überzeugendes Ergebnis.Diese Woche bedeutete die Zuschauerzahl von 1,10 Millionen Begeisterten einen eindeutigen Höchstwert. Zuletzt waren über eine Millionen Fernsehende im Februar des Jahres dabei gewesen. Auch Folge zwei hielt sich mit 0,93 Millionen Zuschauern sehr stark. Die hohe Reichweite spiegelte sich ebenfalls in den überdurchschnittlichen Quoten von 3,7 sowie 3,3 Prozent wider. Das Interesse war auch bei den 0,68 Millionen beziehungsweise 0,55 Millionen Umworbenen enorm groß. Gegenüber der Vorwoche verdoppelte sich die Sehbeteiligung und kam nun auf einen Wert von herausragenden 8,4 und später 6,9 Prozent.Auch aufab 22.15 Uhr färbte das gute Ergebnis ab. 0,64 Millionen Fernsehende und 0,33 Millionen der Jüngeren verfolgten das Programm. Gute Quoten von 3,2 und 5,8 Prozent wurden ermittelt. Eine Stunde später folgte, wofür sich noch 0,33 Millionen und 0,15 Millionen der Werberelevanten interessierten. Der Marktanteil blieb mit 3,4 sowie 5,3 Prozent weiterhin recht konstant.