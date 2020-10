sixx setzt «Profiling Paris» fort

TV-News

Im Herbst werden acht neue Folgen der französischen Produktion zu sehen sein.

Der Frauensender sixx macht weiter mit der Ausszrahlung neuer Episoden der Crime-Serie. Die insgesamt acht neuen Folgen aus Staffel zehn laufen ab Montag, 26. Oktober um 23.15 Uhr. Auf dem Slot sind bisher bereits Wiederholungen zu sehen.In der ersten neuen Folge, „Zwei halbe Leben“, stößt die sensible Profilerin Chloé Saint-Laurent zur Pariser Mordkommission hinzu. Zwischen ihr und dem Teamleiter herrschen von Anfang an Spannungen, doch Chloé ist für die Beamten unersetzlich: Durch ihr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen kann sie die Beweggründe von Tätern und Opfern hervorragend nachvollziehen und leistet so einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung der Fälle.ֿ«Profiling Paris» startete einst in Sat.1 in Deutschland, wegen nachlassender Quoten verzichtete der große Privatsender aber auf eine weitere Ausstrahlung – und Schwestersender sixx nahm sich der französischen Produktion an.