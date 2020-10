ZDF-Zweiteiler «Altes Land» füllt den November

TV-News

Gedreht wurde die Produktion schon vor rund eineinhalb Jahren.

Das ZDF hat einen Sendetermin für den schon im Frühjahr 2019 gedrehten Zweiteilergefunden. Die beiden je 90 Minuten langen Filme werden am 15. und 16. November im Zweiten gezeigt, also sonntags und montags jeweils zur besten Ausstrahlungszeit.Die UFA-Produktion wurde bis Juni 2019 gedreht, das Drehbuch lieferte Sherry Hormann, der das Drama in Hamburg und Umgebung auch inszenierte. Der Zweiteiler basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Dörte Hansen. Die Hauptrolle der Vera wird unter anderem von Iris Berben verkörpert.Ein Hof im idyllischen Alten Land wird in verschiedenen Jahrzehnten zum Zufluchtsort für zwei unterschiedliche Frauen. Doch die Frauen haben eines gemeinsam: das Gefühl, nirgendwo hinzugehören und doch auf der Suche nach einem Zuhause zu sein.