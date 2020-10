«The Batman» auf 2022 verschoben

Kino-News

Unterdessen soll die Premiere von «Matrix 4» vorgezogen werden.

Das Studio Warner Bros. hat seinen Veröffentlichungskalender für die nächsten Jahre kräftig überarbeitet. Der neue Filmmit Robert Pattinson in der Hauptrolle als umhüllter Kreuzritter, der zunächst für den 1. Oktober 2021 geplant war, wird um zirka ein halbes Jahr verschoben. Die Neuverfilmung wird erst am 4. März 2022 in die weltweiten Kinos kommen.Zwar laufen schon Trailer für den neuen-Film, doch auch dieses Werk rückt in weiter Ferne. Der eigentliche Kinostart war für 18. Dezember 2020 vorgesehen und wird nun auf den 1. Oktober 2021 verschoben. Diese Verschiebungen sorgen dafür, dassvorgezogen wird. Der Streifen sollte am 1. April 2022 in die Lichtspielhäuser kommen, nun wird man das Projekt schon ab 22. Dezember 2021 zeigen.Abgesehen von «Dune» sagte Warner Bros., dass die Verschiebung des letzten Veröffentlichungstermins auf Produktionsverzögerungen zurückzuführen ist. Gegenwärtig ist für die Premiere vonnoch der 25. Dezember vorgesehen. Auch der Pixar-Streifenkönnte noch die Lichtspielhäuser erobern, allerdings sind die Umsätze der Kinos massiv eingebrochen.