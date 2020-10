Kabel Eins: Ein Vormittag mit der «nackten Kanone»

Quotennews

Abends waren beim Sender wieder die «Trucker Babes» unterwegs.

Platz für drei Kultfilme geschaffen hatte der Münchner Privatsender Kabel Eins am Sonntagmorgen und -vormittag.startete um halb sieben Uhr morgens,lief schließlich ab 8.10 Uhr, ehe ab 9.45 Uhr dannfolgte. 0,14, 0,20 und 0,26 Millionen sahen die spaßigen Filme.Somit verbuchte Kabel Eins recht passable, aber vor allem fortlaufend steigende Marktanteile. Der erste Film am frühen Morgen landete noch bei ausbaufähigen 4,1 Prozent Marktanteil, ab kurz nach acht Uhr stiegen die Quoten schon auf durchschnittlich 5,1 Prozent, ehe dann sogar sechs Prozent bei den Leuten der Zielgruppe festgestellt wurden.In der Primetime zeigte Kabel Eins – wie zuletzt schon sonntags – dieund sicherte sich damit 5,2 Prozent Marktanteil. 400 PS in Frauenhand wollten sich im Schnitt 1,04 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Gegenüber der Vorwoche legte die Eigenproduktion bei den jungen Leuten um vier Zehntel Marktanteil zu, die Reichweite stieg um rund 0,11 Millionen.