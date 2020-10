Start als Tagessieger: Neuer Passau-Krimi punktet direkt

Quotennews

Stark gefragt war am späten Abend auch «Nuhr im Ersten»; die Satire-Sendung sicherte sich die beste Quote bei den 14- bis 49-Jährigen im Jahr 2020.

Aus Quotensicht war es ein sehr guter Abend für den Sender Das Erste . Das lag zum einen an einem Krimineustart. Donnerstags wird jetzt auch in Passau ermittelt. Die erste Fall der neuen Reihe, die den Namenträgt, kam ab 20.15 Uhr auf durchschnittlich 5,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei allen Fans sicherte sich der 90-Minüter starke 19,5 Prozent Marktanteil – und war somit marktführend unterwegs. Auch bei den jungen Leuten kam das frische Format sehr gut an; mit 8,9 Prozent wurde die Sendernorm klar übertroffen. 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu.Am späteren Abend sicherte sich eine neue Folge vondie beste Quote in diesem Jahr bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 0,38 Millionen Menschen dieses Alters führten zu 9,2 Prozent. Ab 22.50 Uhr kam die Show mit Dieter Nuhr insgesamt auf 1,84 Millionen Zuschauer, damit gingen 12,2 Prozent Marktanteil einher.Das um 23.35 Uhr gestartetehielt damit nicht ganz mit. Die Late-Night-Show sicherte sich noch 0,77 Millionen Fans ab drei Jahren. Mit 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 5,1 Prozent bei den jungen Leuten lagen die gemessenen Werte im (leicht) roten Bereich.