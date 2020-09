Starttermin steht: Bühne frei für die «Küstenpiloten»

TV-News

Die Produktion der NFP entstand in Büsum, Sankt Peter-Ording und auf Helgoland. Das Erste zeigt im November zwei Filme.

Das Erste Deutsche Fernsehen wird im November 2020 zwei Filme einer neuen Freitagabend-Familien-Reihe zeigen: Erstmals werdenam 6. November um 20.15 Uhr ausgestrahlt – der Auftaktfilm namens „Kleine Schwester, großer Bruder“ wird ab dem 4. November ‚online first‘ in der ARD Mediathek abrufbar sein. Am 13. November zeigt Das Erste im linearen Programm den zweiten Teil. Besetzt ist die Reihe rund um eine norddeutsche Fliegerfamilie mit Nadine Boske, Hannes Wegener und Jan-Gregor Kremp.Die 34-jährige Swantje (Nadine Boske) hat allen Grund, selbstbewusst zu sein: Ohne sie geht auf dem beschaulichen Flugplatz ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) in Büsum nichts. Swantje repariert die in die Jahre gekommenen Maschinen und organisiert den Post- und Passagierbetrieb. Nur selbst zu fliegen, traut sich die passionierte Pilotin seit einer traumatischen Bruchlandung mit ihrer geliebten Cessna nicht mehr. Das ist für den Flugbetrieb ein existenzielles Problem, denn ihr 57-jähriger Vater sollte wegen seines Grauen Stars die Fliegerei sein lassen. Solange kein Ersatz gefunden ist, steigt er aber ins Cockpit. Wie ein Geschenk des Himmels erscheint es da, als Haukes „verlorener“ Sohn Sönke (Hannes Wegener) überraschend mit seinem ‚schnittigen Flieger‘ einschwebt.Kerstin Ahlrichs inszenierte den Stoff nach einem Buch von Marcus Hertneck. Die Produktion der NFP entstand in Büsum, Sankt Peter-Ording und auf Helgoland.