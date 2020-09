48. International Emmy Awards: Die Nominierungen

Hintergrund

Die Das Erste-Serie «Charité» ist für die zweite Staffel nominiert.

Am Donnerstagmittag gaben die Verantwortlichen des Internationalen Emmys die Nominierungen für die 48. Ausrichtung des Fernsehpreises bekannt. „In einer Zeit der Krise, in der die meisten von uns die meisten Zeit zu Hause bleiben müssen, unterhält uns das Fernsehen und bietet ein Fenster zu unserer Welt“, wird Bruce L. Paisner, Präsident und CEO der International Academy of Television Arts & Sciences zitiert.Die zweite Staffel der deutschen Serie «Charité» wurde als beste internationale Serie nominiert. Das Format nach einem Drehbuch der Grimme-Preisträgerin Dorothee Schön muss sich unter anderem gegen die UK-Version von «Criminal» durchsetzen. Außerdem sind «Dehli Crime» und «The Bronze Garden» von Netflix respektive HBO Latin im Rennen.- «Jake and Charice» (NHJ, Japan)- «Refavela 40» (HBO Brasil, Brasilien)- «Vertige de la Chute» («Ressaca») (France Televisions, Frankreich)- «Why Do We Dance?» (Sky Arts/Vereintes Königreich)- Billy Barratt in «Responsible Child» (Kudos, Vereintes Königreich)- Guido Caprino in «1994» (Sky, Italien)- Raphael Logam in «Impuros» («Impure») – Season 2 (Disney, Brasilien)- Arjun Mathur in «Made in Heaven» (Tiger Baby, Indien)- Emma Bading in «Play» (ARD/Deutschland)- Andrea Beltrão in «Hebe» (Fox, Brasilien)- Glenda Jackson in «Elizabeth is Missing» (STV, Vereintes Königreich)- Yeo Yann Yann in «Invisible Stories» (HBO Asia, Singapur)- «Back to Life» (Showtime, Vereintes Königreich)- «Fifty» (EndemolShine, Israel)- «Four More Shots Please» (Pritish Nandy Communications Limited, Indien)- «Ninguém tá Olhando» («Nobody’s Looking») (Netflix, Brasilien)- «El Testigo» («The Witness») (Caracol Television, Kolumbien)- «For Sama» (Channel 4 News/ITN Productions/PBS Frontline, Vereintes Königreich)- «Granni-E-minem» (Korean Broadcasting System, Südkorea)- «Terug naar Rwanda» («Back to Rwanda») (VRT, Belgien)- «Charité» – Season 2 (UFA Fiction, Deutschland)- «Criminal U.K.» (Netflix, Vereintes Königreich)- «Delhi Crime» (Netflix, Indien)- «El Jardín de Bronce» («The Bronze Garden») (HBO Latin, Argentinien)- 20th Annual Latin GRAMMY Awards (Univision, USA)- «La Reina del Sur» – Season 2 (Netflix, USA)- «No te Puedes Esconder» (Netflix, USA)- «Preso No.1» (Telemundo, USA)- «Canta Comigo» Endemol Shine (Brasilien)- «Folkeopplysningen» («The Public Enlightenment») (Teddy TV, Norwegen)- «MasterChef Thailand» – Season 3 (Heliconia H Group Company Limited, Thailand)- «Old People’s Home for 4 Year Olds» (Endemol Shine Australia, Australien)- «Content» (Ludo Studio, Australien)- «#martyisdead» (Bionaut, Tschechien)- «Mil Manos por Argentina» («One Thousand Hands for Argentina») (Storylab, Argentinien)- «People Like Us» – Season 2 (Pilgrim Pictures, Singapur)- «Chen Xi Yuan» («Love And Destiny») (Gcoo, China)- «Na Corda Bamba» («On Thin Ice») (Plural, Portugal)- «Órfãos da Terra» («Orphans of a Nation») (Globo, Brasilien)- «Pequeña Victoria» («Victoria Small») (Viacom, Argentinien)- «L’Effondrement» («The Collapse») (Canal Plus, Frankreich)- «Elis – Viver é Melhor que Sonhar» (Globo, Brasilien)- «The Festival of the Little Gods» (Tohuku, Japan)- «Responsible Child» (Kudos, Vereintes Königreich)