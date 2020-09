«American Ninja Warrior» startet schwach in die neue Staffel

US-Quoten

Insgesamt waren die Zahlen zwar in Ordnung, im Vergleich zu früheren Staffeln aber sehr schwach. Daneben zeigten sich die «Bachelor»-Bestofs so schwach wie nie.

Wochenlang sendete NBC am Montagabend bereits Wiederholungen von. Nun stand endlich die neue Staffel in den Startlöchern. Zur großen Überraschung generierte sie kaum bessere Quoten als die Reruns aus den Vorwochen. Mit einem Rating von 0,6 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen und insgesamt 3,50 Millionen Zuschauern sicherte sich die Show zwar ohne Probleme die beste Einschaltquote bei Jung und Alt, doch das war an diesem Abend das Mindeste. Gerade im Vergleich mit früheren Staffeln, steht die 2020er Staffel auf wackligen Beinen. Vor einem Jahr, als die Staffel schon Ende Mai begonnen hatte, erreichte «American Ninja Warrior» zur Premiere noch 4,84 Millionen Fernsehende und ergatterte ein Zielgruppen-Rating von 1,0 Prozent. Die komplette Staffel fiel nie unter ein Rating von 0,8 Prozent. Im Anschluss an die Wettkampfshow ließden Abend für NBC mit 0,4 Prozent und 2,61 Millionen Zusehern erfolgreich ausklingen. Ab 20 Uhr lag NBC am Montag erwartungsgemäß stets über den anderen Networks.Ärgster Verfolger war CBS mit Wiederholungen vonund. Beide Serien generierten gute 0,4 Prozent beim werberelevanten Publikum. Eine neue Folgeundrutschten später auf durchschnittliche 0,3 Prozent ab. Beim Gesamtpublikum stach vor allem «Love Island» mit nur 1,66 Millionen Zuschauern negativ heraus. Die drei Serienwiederholungen begeisterten dagegen gute 3,19, 2,80 und 2,40 Millionen Interessierte. Ein paar Tage vor dem Start der neuen NFL-Saison stimmte FOX die Zuschauer am Montagabend mit dem Spielfilmauf die neue Spielzeit ein. Mit einem Rating von 0,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen und insgesamt 1,37 Millionen Zuschauern schlug sich die Produktion recht solide.Einen bitteren Abend erwischten Die-Bestofs bei ABC. Nachdem sich die Highlights einzelner Staffeln schon lange schwer taten, rutschten sie nun sogar auf meise 0,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen ab. Insgesamt interessierten sich nur 1,39 Millionen Fernsehende für die Reality-TV-Show. Bei CW verbuchten zwei Wiederholungen vonmaue 0,1 Prozent. Die Reichweite sank dabei von überschaubaren 0,68 auf 0,63 Millionen.