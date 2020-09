«Love Island» bleibt hinter Vorjahreswerten zurück

Quotennews

Dennoch verlief der RTLZWEI-Montag recht passabel – dafür sorgte auch die Rückkehr von «Undressed».

Vorneweg: Die von RTLZWEI seit einer Woche gezeigte neue Staffel der Flirtshowholt überdurchschnittliche Quoten. Die tagesaktuelle Produktion auf Mallorca ist jedoch eines der kostspieligsten Formate des Privatsenders und muss daher auch höheren Ansprüchen gerecht werden. Am Montag ging die Sendung um 22.15 Uhr on air und bescherte dem Kanal im Schnitt 5,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,52 Millionen Leute ab drei Jahren verfolgten die Show von ITV Studios Germany.Kleiner Rückblick: Staffel drei, ausgestrahlt im Spätsommer 2019, holte bei seiner zweiten Montagsfolge noch rund 0,8 Millionen Zuschauer – damals lief die Episode aber auch zur besten Sendezeit. Zurück zu diesem Montag, an dem um 20.15 Uhr als Doppelfolge das Flirtformatins Programm des Kanals zurückkehrte. 6,1 und 4,7 Prozent Marktanteil wurden ermittelt; somit war streng genommen nur die frühe Episode ein wirklicher Erfolg.0,71 und 0,54 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die einstündige Produktion. Gut unterwegs bei RTLZWEI war am Montag auch das ab kurz nach 19 Uhr gezeigte, das mit 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den Senderschnitt weit anhob.