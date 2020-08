Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im September 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Ein letztes Mal Nachschub von «Modern Family» und der «Deutschland»-Serie von Amazon sowie spannende Serien-Neustarts wie «Run» oder «Das letzte Wort».

Netflix

Anke Engelke und Thorsten Merten spielen die Hauptrollen in der neuen deutschen Netflix-Original-Serie. Darin versucht die von Engelke gespielte Karla Fazius den plötzlichen Tod ihres Ehemannes zu bewältigen, indem sie kurzerhand selbst Trauerrednerin wird und andere Trauernde auf ihrem Weg begleitet. Mitundhat der Streaming-Dienst noch drei weitere neue Serien-Eigenproduktionen in petto.01.09.: «Top Chef» (Realityshow)01.09.: «Keeping Up with the Kardashians» (Reality)01.09.: «Sword Art Online Alternative – Gun Gale Online» (Staffel 1, Anime)01.09.: «Beyblade Burst Turbo» (Staffel 1, Anime)01.09.: «Free» (Staffel 3, Anime)01.09.: «Schuld nach Ferdinand von Schirach» (Staffel 6, Dramaserie)03.09.: «Der junge Wallander» (Staffel 1, Krimiserie)04.09.: «Away» (Staffel 1, Science-Fiction-Serie)14.09.: «The Americans» (Staffel 6, Dramaserie)17.09.: «Das letzte Wort» (Staffel 1, Comedyserie)18.09.: «Ratched» (Staffel 1, Dramaserie)01.09.: «Das Fußballspiel»01.09.: «Captain Philips»01.09.: «Lock Up»01.09.: «Curse of Chucky»01.09.: «Escape Plan 2: Hades»01.09.: «Teenage Mutant Ninja Turtles 2»01.09.: «Ender's Game»01.09.: «Dudley Do_Right»01.09.: «Kill Me Three Times»01.09.: «Sword Art Online The Movie: Oridinal Scale»01.09.: «Pathfinder»02.09.: «L.A Story»02.09.: «Freaks - Du bist eine von uns»03.09.: «Liebe garantiert»04.09.: «Dante's Peak»04.09.: «Fear and Loathing in Las Vegas»04.09.: «A Million Ways to Die in the West»04.09.: «Unbroken»04.09.: «Last Vegas»04.09.: «Ride Along»04.09.: «Die Entdeckung der Unendlichkeit»04.09.: «I'm Thinking of Ending Things»08.09.: «Cargo»08.09.: «#AmLeben»09.09.: «Corazon Ioco - verrücktes Herz»10.09.: «The Babysitter Killer Queen»11.09.: «Papa gesucht»11.09.: «Die Welle»12.09.: «Genauso anders wie ich»15.09.: «Mord im Orient-Express»16.09.: «The Devil All the Time»16.09.: «Der Sanitäter»21.09.: «Gänsehaut 2»23.09.: «Enola Holmes»25.09.: «Lommbock»29.09.: «Logan Lucky»