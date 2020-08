Tyra Banks bindet sich an ABC Signature

US-Fernsehen

Die ehemalige Gastgeberin von «America’s Next Topmodel» hat einen neuen Vertrag.

Das Supermodel Tyra Banks bindet sich exklusiv an die früheren ABC Studios, die nun ABC Signature heißen. Die frühere Moderatorin von «America’s Next Topmodel» wird fiktionale und non-fiktionale Formate mit der Disney-Tochter kreieren. Banks ist auch die neue Gastgeberin und ausführende Produzentin der nächsten «Dancing with the Stars»-Staffel bei US-Sender ABC.„Seit ich als kleines Mädchen in Inglewood, Kalifornien, aufgewachsen bin, bin ich von der Magie von Disney begeistert. Bei der ABC-Family einzutreten, fühlt sich wie eine Art Heimkehr an“, sagt Banks. „Karey Burke, Rob Mills, Jonnie Davis und ihre Teams sind visionäre Führungskräfte. Mein Team von Bankable und ich sind bemüht, ein dynamisches, unverzichtbares Programm zu schaffen, das laut und spritzig ist und sich bis zu den internationalen Gewässern erstreckt.“„Tyras leidenschaftliche und unverkennbare Leidenschaft hat sie nicht nur zu einem der bisher größten Stars gemacht, sondern auch eine unglaubliche Verbindung mit einem weiblichen Publikum über mehrere Generationen hinweg geschaffen“, teilte Karey Burke, Präsidentin von ABC Entertainment, mit. „Wir freuen uns so sehr, Bankable in der Familie willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tyra und ihrem All-Star-Team unter weiblicher Leitung.“