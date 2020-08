«Shopping Queen» beinahe Zweistellig

Quotennews

Das Daily-Format ist derzeit stark unterwegs. Auch die neue Wochenkonstellation scheint die Zuschauer zu überzeugen.

Anfang August freute sich Guido Maria Kretschmerserst über die stärkste Woche seit Ende April. Mit überragenden 14,2 Prozent Marktanteil setzte das Format am 4. August ein Ausrufezeichen. Nachdem es vor einigen Wochen noch zu kämpfen hatte und oft nicht auf den Senderschnitt kam, läuft es spätestens seit diesem Monat wieder prima. Auch die neue Woche überzeugt bislang. Zwar blieb man an Montag und Dienstag bisher klar von den astronomischen 14,2 Prozent entfernt und dennoch kratzte man nun beinahe wieder an der Zweistelligkeit. So sicherte sich der zweite Dame der Woche am Dienstag schöne 9,4 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe. Genauso wie am Montag ließen sich 210.000 junge Zuschauer begeistern. Einen tag zuvor sorgte das für 8,6 Prozent Marktanteil.Insgesamt waren ab 15 Uhr am Montag 0,57 und am Dienstag 0,47 Millionen Zuschauer dabei. Das bedeutete für VOX einen leicht über- und einen leicht unterdurchschnittlichen Gesamtmarktanteil zum Start in die Woche. Von 5,3 fiel «Shopping Queen» demnach auf 4,6 Prozent abInsgesamt lief nuram Nachmittag für VOX mit 0,71 Millionen Zusehern und guten 6,1 >Prozent besser. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Format dafür mit 8,2 Prozent nur durchschnittlich gefragt. So strich «Shopping Queen» unter dem Strich mit 9,4 Prozent den besten Wert des Tages für VOX ein.