Seth MacFarlane arbeitet an einer neuen Comedy

US-Fernsehen

Der «Family Guy»-Erfinder hat sich mit Chadwick Boseman zusammen geschlossen.

Die zwei Autoren Seth MacFarlane und Chadwick Boseman arbeiten gemeinsam als ausführende Produzenten an einer neuen Miniserie über Little Rock Nine, die derzeit bei der Comcast-Tochter Universal Content Productions (UCP) in Entwicklung ist.Die Serie ohne Namen basiert auf der bahnbrechenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Brown vs. Board of Education und handelt von den ersten afroamerikanischen Schülern, die drei Jahre nach der offiziellen Aufhebung der Rassentrennung auf die Little rock Central High School, in Little Rock, Arkansas gingen. Das Format basiert auf den Memoiren von Carlotta Walls, die den Titel „A Mighty Long Way: My Journey to Justice at Little Rock Central High“ tragen. Sie war das jüngste Mitglied der Little Rock Nine und die erste afroamerikanische Frau, die die Gemeinschaftsschule absolvierte.Eisa Davis ist Autorin des Projekts und übernimmt die Produktionsleitung, Walls LaNier wird das Projekt beraten. MacFarlane und Erica Huggins produzieren mit der Firma Fuzzy Door, die mit NBCUniversal einen Exklusivvertrag hat. Boseman und Logan Coles stellen das Format mit ihrer Firma X-Ception Content her. Dies ist bereits die zweite Serie, die MacFarlane bei Comcast in Arbeit hat. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass er zwei Herman Wouks-Romane als Miniserie adaptiert.