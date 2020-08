Networks stehen sich beim Parteitag der Demokraten gegenseitig im Weg

US-Quoten

Zusammengenommen hätte ein Sender alleine eine starke Reichweite erreichen können. Aufgeteilt sprangen nicht wirklich gute Quoten heraus.

Sowohl ABC, NBC als auch CBS übertrugen am Montagabend live vom digitalen Parteitag der Demokraten. Insgesamt schalteten bei allen drei Networks ab 22 Uhr zusammen beachtliche 5,77 Millionen Amerikaner ein. Für diese späte Stunde eine mehr als ordentliche Reichweite - jedenfalls für ein Network allein. Nur teilte sich diese große Zuschauermasse auf drei Sender auf, wodurch die Einzelreichweiten nicht sonderlich berauschend ausfielen. Die meisten Amerikaner, die dem Parteitag folgen wollten, entschieden am Abend für ABC. Dort versammelten sich 2,12 Millionen Fernsehende. NBC und CBS kamen nur auf 1,91 bzw. 1,74 Millionen Zuschauer. Sowohl ABC als auch NBC sicherten sich mit der Übertragung leicht unterdurchschnittliche 0,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen. CBS kam ab 22 Uhr nur auf maue 0,2 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe.Zuvor sahen Reichweiten und Rating für CBS noch passabel aus. Wiederholungen vonundstarteten mit 0,4 Prozent beim werberelevanten Publikum und insgesamt 3,64 bzw. 3,44 Millionen Zuschauern solide in den Abend.fiel um 21 Uhr allerdings schon auf 0,3 Prozent und 2,18 Millionen Zuschauer zurück. Auch ABC war zu Beginn der Primetime noch gut unterwegs, daim Rerun 0,4 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen generierte und 2,15 Millionen Fernsehende an den Sender band. Später rutschtemit einer alten Ausgabe auf 0,3 Prozent sowie 2,03 Millionen Zuschauer ab.NBC freute sich indes mit einer Wiederholung vonüber das höchste Zielgruppen-Rating des Abends. Denn um 20 Uhr erzielte die Show noch schöne 0,5 Prozent, rutschte später allerdings auf 0,4 Prozent ab. Insgesamt lockte die Wettkampfshow 2,53 Millionen Interessierte an. FOX holte mit Reruns vonundjeweils schöne 0,4 Prozent Rating bei den klassisch Umworbenen. Die Reichweiten beliefen sich auf 2,16 und 1,99 Millionen. CW verbuchte mit zwei Wiederholungen vonund einer neuen Ausgabedurchweg 0,2 Prozent bei den Werberelevanten. Die Gesamtzuschauerzahl fiel dabei von 1,01 über 0,97 auf 0,91 Millionen.