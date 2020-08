Vor dem finalen Showdown - Welche Champions-League-Spiele lockten die meisten Zuschauer an?

Sportcheck

Knapp eine Woche vor dem Finale mit großen Siegchancen für zwei deutsche Teams blicken wir im Detail auf die Champions-League-Quoten. Außerdem gibt's News zur NFL kurz vor dem Saisonstart.

Sporthighlights der kommenden Woche: Montag, 21 Uhr: Europa League Halbfinale, Inter Mailand - Donetzk (DAZN)

Donnerstag, 21 Uhr: Champions League Halbfinale, Leipzig - PSG (DAZN/Sky)

Mittwoch, 21 Uhr: Champions League Halbfinale, Lyon - Bayern (DAZN/Sky)

Freitag, 19 Uhr. Ligue 1, Saisonauftakt, Marseille - St. Etienne (DAZN)

Freitag, 21 Uhr: Europa League Finale, Sevilla - Inter/Donetzk (RTL/DAZN)

Sonntag, 21 Uhr: Champions League Finale (Sky/DAZN)

Sonntag, 20.30 Uhr, Motorsport, Indy 500 (DAZN)

Quotenmeter-Exotentipp: MLS Saisonstart, u.a. mit New-York- & L.A.-Derbys, Mittwoch-Sonntag (DAZN)

ServusTV zeigt Stuttgart, Bielefeld und HSV im TV

Spielzeiten Heldencup 2020 Dienstag, 25. August, 16 Uhr: Bielefeld - Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 26. August, 16 Uhr: HSV - VfB

Freitag, 28. August, 16 Uhr: Feyenoord Rotterdam - HSV

Samstag, 29. August, 15 Uhr: VfB - Bielefeld

NFL bekommt eigenen Sender in UK

Binnen einer Woche wird geklärt sein, ob erstmals seit 2013 wieder ein deutscher Verein die Champions-League-Trophäe in die Höhe reißen darf. Die Chancen stehen so gut wie lange nicht mehr, mit dem FC Bayern München und RB Leipzig kommen zwei von vier Halbfinalisten aus Deutschland. Zudem wurde der Rekordmeister aus München schon vor dem Start in Lissabon heiß als Topfavorit gehandelt, bestätigte diese Einschätzung jüngst mit dem historischen 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona. Sollte Flicks Team mit überragender Form am Sonntag im Finale stehen, sind rekordverdächtige Einschaltquoten quasi vorprogrammiert. Ein riesiges Publikum wäre garantiert, da mit einem deutschen Vertreter nicht nur die beiden kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN live übertragen würden, sondern auch das ZDF im Free-TV (mehr dazu hier ). Mit der Champions League wäre auf einen Schlag wieder eine große Millionen-Reichweite möglich, an die im Pay-TV nicht zu denken wäre.Doch auch Sky darf sich so oder so Hoffnung auf ein Millionenpublikum machen. Nach verhaltenem Start in das Turnier, stiegen die Zuschauerzahlen für den Pay-TV-Anbieter zuletzt stark an. Kurz vor den finalen drei Spielen am Dienstag. Mittwoch und Sonntag machen wir den Check, welche Spiele der deutschen Vertreter in der Champions-League-Saison bisher wie viele Fußballfans angelockt hat - auch vor dem Lockdown. Für die Reichweiten und Marktanteile der Spiele wurden immer Einzelspiel und Konferenz von Sky zusammengenommen.Wenig überraschend muss man nicht allzu lang zurückblicken, um den bisher meist-frequentierten Auftritt der deutschen Teams zu finden. Es handelt sich natürlich um den Gala-Auftritt des FC Bayern gegen Barcelona im Viertelfinale am vergangenen Freitag. Über eineinhalb Millionen Zuschauer versammelten sich im Pay-TV bei Sky und trieben den Gesamtmarktanteil auf ausgezeichnete 6,3 Prozent. In der klassischen Zielgruppe waren glorreiche 11,6 Prozent Marktanteil und damit der höchste Marktanteil in der Primetime aller Sender am Freitag das bisherige Highlight in der Champions-League-Saison von Sky (mehr dazu hier ). Selbstverständlich sind diese Zuschauerzahlen kein Vergleich zu Reichweiten und Sehbeteiligungen, die mit der Königsklasse im Free-TV möglich wären. Die höchsten Zuschauerzahlen aller Programme mit einem Pay-TV-Angebot einzufahren, war dennoch eine Ansage.Während vor allem das Bayern-Spiel nach dem Restart der K.O.-Phase auftrumpfte, lief es mit dem Spiel von RB Leipzig gegen Atletico und überraschenderweise auch zuvor mit dem Bayern-Achtelfinalrückspiel gegen Chelsea nicht allzu doll für Sky. So ist RB Leipzig bei den deutschen Fußballfans noch immer nicht ansatzweise so beliebt wie der FC Bayern, egal wie gut die Leistung auf dem Platz auch sein mag. Denn einen Tag vor dem Viertelfinale des Rekordmeisters sicherte sich bereits das Brause-Team aus dem Osten als klarer Underdog gegen Favorit Atletico ein Halbfinal-Ticket, dafür schalteten allerdings knapp 700.000 Interessierte weniger ein. Im Schnitt waren für die Leipziger 0,85 Millionen Zuschauer im TV dabei. Sky erzielte mit dem ersten deutschen Viertelfinale durchschnittliche Marktanteile von 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zur restlichen Champions-League-Saison. In Relation zum Sky-Programm ohne Fußball waren diese Zahlen natürlich immer noch stark überdurchschnittlich.Ein Dämpfer für die Unterföhringer war kurz vor Beginn des Finalturniers das Rückspiel der Bayern gegen Chelsea. Da die Ausgangslage mit einem 3:0-Erfolg im Hinspiel für die Münchner recht klar erschien, schalteten wohl nicht ganz so viele ein, wie normal für ein Bayern-Spiel zu erwarten gewesen wären. Weniger als eine halbe Million Zuschauer ließen sich für das Spiel in der Allianz Arena begeistern. Die Ausbeute von 2,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,6 Prozent bei den Umworbenen fiel gemessen an den großen Namen und dem Status eines Achtelfinales in der Königsklasse überraschend dünn aus. Als im Hinspiel im Februar noch nicht alles klar war, kamen Bayern und Chelsea mit 1,29 Millionen noch auf mehr als doppelt so viele Zuschauer. Die Sehbeteiligungen fielen mit 4,7 und 8,9 Prozent wesentlich höher aus und waren ein schöner Erfolg für Sky. An diesem Beispiel sieht man gut, eine spannende Ausgangslage im Fußball kann sehr viel ausmachen.Vor dem Restart hatte allerdings nicht der FC Bayern mit seinem Spiel in London die höchste Einschaltquote der Champions-League-Saison inne. Diesen Titel trug lange die Konkurrenz aus Dortmund. Denn das enge Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, das noch kurz vor dem Lockdown ohne Stadionbesucher durchgeführt wurde, kam im Frühjahr ganz knapp noch auf eine höhere Sehbeteiligung. 1,23 Millionen Fußballfans sorgten beim Ausscheiden des BVBs sogar für 9,0 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Insgesamt bescherte die 2:0-Niederlage den Unterföhringern starke 4,6 Prozent. Das Rückspiel der Leipziger gegen Tottenham, die mit einem klaren 3:0 im Gegensatz zum BVB den Einzug ins Viertelfinale geschafft hatten, war nicht ganz so beliebt. Dass RB nicht so viele Fans wie Bayern oder Dortmund anlockt, war in der Saison 2019/20 wenig überraschend meist der Fall. Die Konferenz mit dem Spiel kam auf 0,71 Millionen Zuschauer und sicherte Sky solide 2,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Hinspiel des BVBs gegen PSG, das die K.O.-Phase am 18. Februar bei Sky eröffnet hatte, bescherte Sky dagegen allein schon sehr starke 3,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt und noch bessere 6,5 Prozent bei den Werberelevanten (1,04 Millionen Zuschauer).In der Gruppenphase, die noch komplett 2019 zu sehen war, wird sich Sky sicher geärgert haben, dass ausgerechnet das attraktivste Bayern-Spiel, der 7:2-Erfolg am zweiten Spieltag bei den Tottenham Hotspurs im Vorfeld mit gutem Riecher von DAZN gepickt wurde und nur in der Konferenz bei Sky zu sehen war. Anders als Sky veröffentlicht der Streamingdienst allerdings keine Zuschauerzahlen. Sehr hohe Zuschauerzahlen waren in der Gruppenphase für Sky direkt zum Auftakt zu holen, als mit Dortmund gegen Barcelona sofort ein riesiges Highlight anstand und die Bayern mit einem 3:0 gegen Piräus ordentlich loslegten. Sowohl an Dienstag und Mittwoch verzeichnete Sky Mitte September weit mehr als eine Million Zuschauer. Am Mittwoch schalteten so 1,29 Millionen Interessierte für sehr gute 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein. Waren Bayern oder Dortmund dabei, hielten sich die Sky-Übertragungen meist bei einer Million oder mehr Zuschauer - es sei denn das Einzelspiel war exklusiv bei DAZN zu sehen . Wurden “nur” Leipzig oder Leverkusen gezeigt, fielen die Reichweiten wesentlich geringer aus. Mit Leverkusen in der Vorabend-Konferenz kam Sky am 6. November 2019 zum Beispiel nur auf etwas mehr als eine halbe Million Fernsehende.Am letzten Spieltag der Gruppenphase wurde für das Einzelspiel von RB Leipzig 0,0 Prozent Marktanteil gemessen. Weniger als 50.000 Interessierte waren dabei, als für Leipzig schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Lyon der Einzug in die K.O.-Phase klar war. In der Rückschau betrachtet sehr amüsant, dass die direkte Begegnung zweier Halbfinalisten in diesem Jahr kaum Beachtung fand. Mit dem Weg, den die beiden Mannschaften noch gehen würden, hatte im Dezember 2019 wohl niemand gerechnet.Passend zum Endspurt in der Champions League, in der die Chancen auf den Sieg für deutsche Teams so gut wie lange nicht mehr stehen, haben wir euch vor zwei Wochen gefragt, ob ihr Bock auf die Finalspiele der beiden großen europäischen Wettbewerbe in Lissabon und im Ruhrgebiet habt. Die Antwort passt zum Auftreten der Bundesliga-Teams (zumindest in der Königsklasse): Deutschland ist in Finalturnier-Stimmung. Fast 58,6 Prozent aller Umfrageteilnehmer freuten sich schon vor der Austragung der Viertelfinals auf den einmaligen Modus und sind seitdem von den deutschen Verteren sicher nicht enttäuscht worden. Knapp ein Viertel der Voter gab eine gedämpfte Stimmung an (“Geht so!”). Nur 17,7 Prozent meldeten an, dass sie überhaupt keine Lust auf die beiden Finalturniere haben.Vor dem bevorstehenden Start in die neue Bundesligasaison laufen die Vorbereitungen bei den Vereinen schon auf Hochtouren. Zahlreiche Testspiele stehen demnächst wieder an. In diesem Jahr leider ohne volle Stadien vor Ort. Vom 25. bis 29. August steht in Kufstein im zweiten Jahr in Folge der Heldencup an. Der Sieger wird nach vier einzelnen Testspielen im Ligamodus ermittelt und erspielt im Namen von „Helden helfen" 30.000 Euro. Diese Summe wird an ein soziales Projekt gespendet, welches der gewinnende Verein bestimmt. Mit Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart stehen sogar zwei deutsche Erstligisten mit auf dem Plan und auch der Hamburger SV ist sich nicht zu schade für das Charity-Turnier. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld mit niemand geringerem als dem niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam.Alle vier Spiele werden bei ServusTV live in voller Länge im Free-TV übertragen. Marco Hagemann, ehemaliger deutscher Moderator bei Sky sowie aktuell bei Eurosport , moderiert den Helden Cup live und sicher vom Hangar 7 in Salzburg aus.In Großbritannien ist American Football schon seit 25 Jahren bei Sky beheimatet. In dieser Saison bekommt die NFL auf der Insel erstmals einen eigenen Sender und muss sich nicht mehr einen Kanal mit anderen Sportarten teilen. Als Teil eines neuen Fünfjahres-Vertrag zwischen Sky UK und der NFL wird Sky Sports NFL als erster Sender außerhalb der USA, der rein über American Football berichtet, auf Sendung gehen. Der neue Sender wird eine Woche vor Saisonstart am 3. September das Licht der Welt erblicken. Sky wird von da an 24 Stunden täglich im Vereinigten Königreich und Irland on Air sein.An jedem Spieltag werden bei Sky Sports NFL mindestens fünf Begegnungen zu sehen sein, darunter alle Spätabend-Spiele von Donnerstag, Sonntag und Montag. Auch der Super Bowl LV, der planmäßig im kommenden Jahr in Tom Bradys neuem Wohnzimmer in Tampa am 7. Februar 2021 stattfinden soll, wird auf dem neuen Sender zu sehen sein. Sky Sports NFL wird zum Saisonstart den Platz auf Channel 407 von Sky Sports Action übernehmen.