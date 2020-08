Gewünscht, gezeigt: «Tatort» geht in den Norden

TV-News

Der drittletzte Wunsch-«Tatort» in diesem Sommer entführt die Zuschauer in die nördlichen Ecken Deutschlands.

Auch in den vergangenen Tagen haben die Zuschauer des Ersten wieder wählen dürfen – welchensoll das Erste wiederholen? Nachdem die Wahl schon mehrfach auf die Teams aus Münster, Dortmund oder Weimar fiel, geht es diesmal hoch in den Norden. Am Sonntagabend ab 20.15 Uhr wird der öffentlich-rechtliche Sender nun den Axel-Milberg-«Tatort» „Borowski und das Meer“ senden.Der Inhalt: Auf einem nächtlichen Bootsausflug der Firma Marex wird der Jurist Sven Adam spektakulär erschossen. Seine Leiche verschwindet im Meer. Marex ist weltweit führend im Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee, ihr Spezialgebiet sind Seltene Erden. Durch die Förderung dieser Metalle, die in jedem Mobiltelefon vorhanden sind, will Marex ein Millionengeschäft an Land ziehen. Hat Adams Tod etwas zu tun mit der Ermordung eines Umweltschützers, der gegen die Zerstörung der Meeresböden protestierte? Erstmals ausgestrahlt wurde der Film im Frühjahr 2014.Damals erreichte der 90-Minüter äußerst starke 9,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil lag bei fantastischen 28,4 Prozent. Unser Kritiker war einst nicht ganz so begeistert, nur 40 Prozent gab er dem Film. Warum? „Letztendlich bekommt der Zuschauer dass, was Borowski selbst während des Films feststellt: Einen seltsamen Fall. Seltsam unterdurchschnittlich.“ Die Wunsch-Aktion läuft noch bis zum letzten August-Sonntag, ab September starten dann ganz frische Folgen der Krimireihe am Sonntagabend.