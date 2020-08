Jackie Chan lockt, «New Kids Turbo» verjagt das Publikum

Quotennews

ZDFneo hingegen überzeugte auch diesen Dienstagabend mit einem Doppel deutscher Krimiproduktionen.

Es war längst nicht der quotenstärkste 20.15-Uhr-Dienstagsfilm, den Nitro dieses Jahr auf Sendung geschickt hat. Aber der Jackie-Chan-Actionererreichte am Dienstagabend immerhin 0,15 Millionen Umworbene. Somit waren der Produktion aus dem Jahr 2016, in der unter anderem auch Johnny Knoxville und Fan Bingbing zu sehen sind, gute 2,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren sicher. Doch das Zielpublikum dieses Films biss sich wohl mit der Programmfarbe, die Nitro danach an den Tag legte.Denn ab 22.05 Uhr stürzte die niederländische Proletenkomödieauf gerade einmal 90.000 Werberelevante. Damit wurden mäßige 1,8 Prozent in der Zielgruppe notiert. Beim Gesamtpublikum stürzte Nitro von 0,39 auf 0,19 Millionen Filmfans. Die Sehbeteiligung gab von mäßigen 1,6 auf magere 1,1 Prozent Marktanteil nach.ZDFneo dagegen erreichte ab 20.15 Uhr 1,64 Millionen Interessenten mit einer-Wiederholung. Ab 21.45 Uhr schlossmit 1,55 Millionen Fernsehenden an. Beim Gesamtpublikum kamen somit sehr erfreuliche 6,5 und 7,5 Prozent zustande.