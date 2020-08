Märchenhaft: «Promi Big Brother» hat ein Schloss gebaut

TV-News

Und einen grusligen Wald gibt es in der am Freitag startenden Staffel auch.

Am Freitag öffnet Sat.1 die Tore zur neuen-Welt. Erstmals geht die Reality-Show dann drei Wochen lang – 16 Kandidaten werden einziehen. Am Tag vor dem Start hat der Sender nun auch das Thema der Staffel verraten. Dieses war auf Grund einiger Trailer vom Juli schon erahnbar. Es wird märchenhaft in der nächsten Staffel. Der Bällchensender lädt seine Teilnehmer in ein großes Märchenschloss ein. Genauso gibt es aber auch einen düsteren und kargen Märchenwald.Das Abenteuer «Promi Big Brother» hat unterdessen bereits begonnen. Wie schon in den Jahren zuvor startet die Staffel nicht erst mit der großen Einzugsshow. Zwölf Bewohner sind schon am Mittwoch in ihre vorübergehende Heimat eingezogen. Das bietet den Machern der Firma Endemol Shine Germany die Möglichkeit, erste Tageszusammenfassungsbilder bereits in der dreistündigen Opening-Show am Freitagabend zu zeigen. Mehr zur Teilnehmerliste der Staffel lesen Sie übrigens hier.Eine Änderung im Spielsystem gibt es: Nicht mehr allein die Zuschauer dürfen in dieser Staffel entscheiden, wer die Märchenwelt verlassen muss. Am Anfang nominieren die Kandidaten, dürfen danach aber auch selbst Mitbewohner rauswählen. Erst im Verlauf der Staffel haben im zweiten Punkt dann die Zuschauer das Sagen.