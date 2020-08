«Promi Big Brother» XXL: Diese zwölf Kandidaten ziehen ein

Vermischtes

Mehr Tage, mehr Bewohner. Gleich 16 Promis sind ab Freitagabend in Sat.1 zu Gast beim großen Bruder.

Sat.1 erwartet mit Vorfreude die neue Staffel von. Am Freitagabend, 20.15 Uhr, eröffnen Marlene Lufen und Jochen Schropp die XXL-Staffel des Reality-Events. Dauerte das Vergnügen in den Vorjahren stets zwei Wochen, sind nun drei Wochen bestellt worden. Deshalb ziehen am Freitag auch mehr Promis in die Fernseh-WG, nämlich 16 Stück.Zwölf davon hat der Fernsehsender nun verraten. Wer ist dabei? Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch macht ebenso mit wie Jasmin Tawil, die ehemalige Frau von Adel Tawil, die einst durch «GZSZ» bekannt wurde. Ebenfalls ein Soap-Star ist Saskia Beeks (ehemals «Berlin – Tag & Nacht»). Elene Lucia Ameur verdiente ihr Geld früher ebenfalls in einem Daily-Format, nämlich ebenfalls bei der RTLZWEI-Serie als Zoe. Mischa Mayer wurde beim RTLZWEI-Format «Love Island» als Frauenheld bekannt. Adela Smajic war früher «Bachelorette» im Schweizer Fernsehen.Senay Gueler ist DJ und Schauspieler und ab Freitag Bewohner der TV-WG. Ebenfalls musikalisch unterwegs ist sein Mitbewohner Ikke Hüftgold und seine Mitbewohnerin Kathy Kelly. Emmy Russ war zuletzt bei «Beauty & the Nerd» zu sehen. Der zwölfte Bewohner ist Sascha Heyna, der als Teleshopping-Moderator sein Geld verdient.„Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, mit mir völlig unbekannten Menschen auf engstem Raum zu leben und mit den verschiedenen Charakteren zurecht zu kommen“, sagt der QVC-Mann.