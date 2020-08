Die Welpen grüßen von der Eins: Wenig Bewegung in den Kinocharts

Einspielergebnisse

Während in Deutschland die «Paw Patrol» den Kinos hilft, generiert in China «Interstellar» langsam steigendes Interesse an den Lichtspielhäusern.

«Unhinged - Außer Kontrolle» Kinostart: 16. Juli 2020

FSK: 16

Laufzeit: 90 Min.

Genre: Thriller/Action

Kamera: Brendan Galvin

Musik: David Buckley

Buch: Carl Ellsworth

Regie: Derrick Borte

Darsteller: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Austin P. McKenzie

OT: Unhinged (USA 2020)

Eine Vorschulserie verschafft Deutschlands Kinobelegschaften Beschäftigung: Erneut ist es der 45-minütige Animationsfilm, der am Wochenende die meisten Menschen in die Lichtspielhäuser der Bundesrepublik gelockt hat. Laut 'Insidekino' wurden am Wochenende rund 19.000 Eintrittskarten gelöst, alles in allem liegt der Film somit bei nunmehr rund 133.000 Ticketverkäufen.Mit jeweils rund 15.000 Interessenten holen sich am WochenendeundSilber und Bronze. Der Actionfilm «Unhinged – Außer Kontrolle» mit Russell Crowe ist übrigens, wie schon an den vergangenen zwei Wochenenden, die Nummer eins nach Umsatz. Insgesamt hat sich der Betrieb in den Kinos verringert: Laut 'Insidekino' generierten die zehn erfolgreichsten Filme des Wochenendes 29 Prozent weniger Besucherandrang als die Top Ten des vorherigen Wochenendes.In China wiederum eroberte mit 3,32 Millionen Dollar das Robert-Downey-Junior-Vehikeldie Nummer eins der Kinocharts. Mit Einnahmen von umgerechnet 2,85 Millionen Dollar allein am Sonntag gelang jedoch dem Christopher-Nolan-Eposmit seiner Wiederaufführung der beste Starttag eines Films seit der Wiedereröffnung der chinesischen Kinos. In den USA hingegen hält sich laut 'Deadline Hollywood' Dave Francos Horrorfilmmit 317.823 Dollar an der Chartspitze.