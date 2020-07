«Ab ins Kloster!»: Kabel Eins zeigt wieder "Rosenkranz statt Randale"

TV-News

Die erste Staffel von «Ab ins Kloster!» holte im Frühjahr 2019 solide bis gute Quoten für Kabel Eins.

Filmfacts «Plötzlich Familie» Regie: Sean Anders

Produktion: Sean Anders, Stephen Levinson, John Morris, Mark Wahlberg

Drehbuch: Sean Anders, John Morris

Darsteller: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Margo Martindale, Julie Hagerty, Octavia Spencer, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz

Musik: Michael Andrews

Kamera: Brett Pawlak

Schnitt: Brad Wilhite

Laufzeit: 119 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Bislang ist die größte medienkulturelle Leistung von, dass die Kabel-Eins-Dokusoap über oberflächliche und rüpelhafte Jugendliche, die ins Kloster geschickt werden, in «Baywatch Berlin» zitiert wurde. Im Podcast von Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt wurde amüsiert nacherzählt, wie eine Teilnehmerin eine Nonne sehr herablassend beschimpfte. Ob «Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale» daran anknüpfen und noch mehr medialen Ruhm aufbauen kann, zeigt sich ab Ende August.Am 20. August startet Kabel Eins nämlich die vierteilige zweite Staffel von «Ab ins Kloster!». Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich am Donnerstagabend zur besten Sendezeit. Die erste Staffel lief im Frühjahr 2019 auf exakt diesem Programmplatz und generierte in der Zielgruppe solide 4,8 bis sehr gute 5,6 Prozent Marktanteil.ProSieben dagegen zeigt am 16. August einen der charmantesten Filme der vergangenen Jahre als Free-TV-Premiere: Ab 20.15 Uhr steht beim Münchener Privatsenderauf dem Programmplan. Mark Wahlberg und Rose Byrne spielen darin ein Paar, das drei Kinder adoptiert und zwischen Überforderung und Glück pendelt. Mehr dazu in unserer Filmkritik.