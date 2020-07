Jonathan Levine übernimmt «Nine Perfect Strangers»

US-Fernsehen

Alle Folgen der neuen Hulu-Serie werden von Levine umgesetzt.

Hulu, der Erwachsenen-Streamingdienst der Disney-Gruppe, hat mit Jonathan Levine einen Regisseur für die kommende Serienadaption von «Nine Perfect Strangers» gefunden. Die achtteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Liana Moriarty. Levine übernimmt auch die Produktion der Serie, deren Hauptdarsteller Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Samara Weaving, Luke Evans, Melvin Gregg, Grace Van Patten und Tiffany Boone sind.Zuletzt führte Levine bei der Komödie «Long Shot» mit Charlize Theron und Seth Rogen Regie. Zu seinen weiteren Arbeiten gehören unter anderem «Warm Bodies» und «50/50». Bruna Papandrea wird ebenfalls an der Produktion beteiligt, sie arbeitete schon mit Levine bei «Warm Bodies» zusammen. Steven Hutensky und Jodi Matterson sind mit ihrer Firma Made Up Stories ebenfalls beteiligt. Kidman und Per Saari produzieren für Blossom Films.Die Serie handelt von einem Wellness-Resort, das Ruhe und Erholung verspricht. Neun gestresste Stadtbewohner versuchen, ihr Leben zu verbessern. Während dieses zehntägigen Aufenthalts wacht die Direktorin des Resorts über sie. Kidman wird die Leiterin, Masha, spielen.