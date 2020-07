Paramount gibt Ryan-Reynolds-Zeitreisefilm auf, Netflix schlägt zu

US-Fernsehen

Paramount verkauft einen geplanten Ryan-Reynolds-Zeitreisefilm an die Video-on-Demand-Plattform Netflix.

Für das US-Studio Paramount Pictures ist Netflix zu einem häufig genutzten Plan B geworden: Die Hollywood-Filmschmiede verkaufte unter anderem die internationalen Rechte für «Auslöschung» an die Video-on-Demand-Plattform, die globalen Rechte an «The Cloverfield Paradox» sowie die Option, die «Beverly Hills Cop»-Trilogie fortzusetzen. Und nun kommt es zu einem weiteren Deal zwischen Paramount und Netflix:Paramount entwickelte in den vergangenen Monaten eine Zeitreise-Komödie mit Ryan Reynolds, in der er einen Mann spielt, der durch die Zeit reist, um sich selbst zu begegnen. «Nachts im Museum»-Regisseur Shawn Levy ist für das Projekt verantwortlich. Doch statt den Film fürs Kino zu inszenieren, wird Levy die noch titellose Produktion nun für Netflix verwirklichen.Und noch ein Paramount-Titel wechselt den Besitzer: Laut 'Variety' verkauft Paramount Pictures die Tom-Clancy-Adaptionmit Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Stefano Sollima («ZeroZeroZero») inszeniert, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith und Luke Mitchel gehören zum Cast. Taylor Sheridan («Sicario») verfasste das Drehbuch.