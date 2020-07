RTLZWEI: Glück am Morgen, Pech am Mittag

Quotennews

Der Münchener Privatsender holte mit «Privatdetektive im Einsatz» tolle Werte.

Am Donnerstagmorgen verzeichnete der in Grünwald ansässige und von Andreas Bartl geleitete Sender RTLZWEI tolle Quoten. Mit drei Wiederholungen von, die zwischen 05.30 und 08.20 Uhr ausgestrahlt wurden, verbuchte man 0,10, 0,09 und 0,16 Millionen Fernsehzuschauer. Das Format fuhr bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern 6,0, 5,8 und 6,9 Prozent Marktanteil ein.Im Anschluss setzte die Fernsehstation auf zwei alte Geschichten von. Zunächst schalteten 0,22 Millionen Zuschauer ein, bei den Umworbenen belief sich der Marktanteil auf 7,3 Prozent. Mit der zweiten Folge stieg die Reichweite auf 0,23 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe blieb das Ergebnis mit 0,10 Millionen gleich. Der Marktanteil sank allerdings auf 6,7 Prozent.Weniger gut liefen drei alte Ausgaben von, die zwischen 10.15 und 15.55 Uhr gesendet wurden. Nur noch 0,11, 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile in der Zielgruppe sanken auf 3,5, 3,9 und 2,4 Prozent. Das unterbot nur noch, das im Anschluss lief. Nur 1,1 Prozent Marktanteil verbuchte die RTLZWEI-Serie.