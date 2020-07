Bei RTL ist man Ende August «Heimlich verliebt»

TV-News

Die Wahrheit riskieren: In der neuen Datingshow gestehen heimlich Verliebte ihrem ahnungslosen Schwarm ihre Gefühle

Eine frühere Ära des Privatfernsehens klopft an: Ab Ende August wird in RTL wieder auf ganz altmodische Weise mit dem Konzept der großen Liebe gespielt. In der neuen Produktion der UFA Show & Factual,, werden Menschen mit unerwarteten Liebesbeichten von Personen aus ihrem Umfeld überrascht. Zunächst einmal hat der Kölner Privatsender vier Folgen eingeplant. Ab dem 23. August 2020 gibt es eine Episode pro Woche zu sehen, und zwar stets am Sonntagvorabend um 19.05 Uhr.«Heimlich verliebt» ist eine Adaption des Fremantle-Formates «Secret Admirer», das bereits in Schweden, Dänemark, Frankreich, USA und Großbritannien lief. In Schweden war in diesem Jahr bereits die 5. Staffel des Datingformates mit dem lokalen Titel «Hemliga beundrare» zu sehen.Bianca Barth, Executive Producer bei UFA Show & Factual, kommentiert: "«Heimlich verliebt» feiert den Mut, den die Verliebten aufbringen – vor aller Augen nehmen sie ihr Schicksal in die Hand und sprechen endlich aus, was sie oft schon lange mit sich herumtragen. Wann kann man bei diesem emotionalen Augenblick schon mal dabei sein? Und egal wie ein Date ausgeht – ob mit Geigen am Himmel oder mit Ernüchterung: Wer sich das getraut hat, ist auf jeden Fall ein Held."