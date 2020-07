«MacGyver» überzeugen weiter, «Reef Break» bricht ein

Quotennews

Nach gelungenen Staffel-Starts, überzeugte in dieser Woche nur noch eine der beiden Serien. «Hawaii Five-O» bügelte den zwischenzeitlichen Sturz später etwas aus.

In der vergangenen Woche durften beide US-Serien zum ersten Mal mit neuen Folgen ran. Zuvor war der Dienstagabend in Sat.1 fest in der Hand von Dauerbrenner. Mit überdurchschnittlichen 9,3 und 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war der Übergang vor acht Tagen noch für beide Serien gelungen. In Woche zwei bestätigte nur eine der beiden Serien das starke Auftaktergebnis. Denn währenderfreuliche 8,6 Prozent Marktanteil erzielte und nur leichte Verluste hinnehmen musste, fieldeutlich auf maue 6,1 Prozent bei den klassisch Umworbenen zurück. Statt 0,65 waren nur noch 0,43 Millionen junge Zuschauer dabei. «MacGyver» überzeugte zuvor immerhin 0,59 Millionen Werberelevante.Auf dem Gesamtmarkt generierten dagegen beide Serien nur bescheidene Sehbeteiligungen. Mit Reichweiten von 1,30 und 1,16 Millionen waren nur ausbaufähige 4,9 und 4,4 Prozent drin. Ab 22.15 Uhr durfte wie gewohntmit einer neuen Folge ran. Nachdem «Reef Break» zwischendurch eingebrochen war, machten die Inselcops zumindest etwas an Boden gut und kamen mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beinahe wieder auf den Senderschnitt.Insgesamt blieben für die neue Folge immerhin 1,08 Millionen Interessierte dran, sodass die Sehbeteiligung auf solide 5,4 Prozent sprang. Zu später Stunde blieben fürnicht mal die Hälfte der «Hawaii Five-O»-Zuschauer dran. Dadurch ging der Marktanteil auf magere 3,6 Prozent nach unten. Kurz vor Mitternacht wurde es mit 6,2 Prozent auch auf dem werberelevanten Markt für die Reportage dünner.