Primetime-Check

Welche Zahlen holte der Tagessieger «Gefragt – Gejagt» im Detail? Wie sah es für die Filme bei ProSieben, Sat.1 und VOX aus? Dies und mehr im Primetime-Check …

hat sich mit seinem Promispecial gegen die Konkurrenz durchgesetzt: 3,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bedeuteten 18,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Von den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,73 Millionen Menschen zu, was in ebenso tolle 14,0 Prozent Marktanteil mündete.hat im ZDF den zweiten Platz erreicht: 3,82 Millionen Zuseher waren dabei, 17,1 Prozent Marktanteil hatte das zur Folge. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen einer Quote in Höhe von 6,0 Prozent. ProSieben war Zweiter bei den Werberelevanten: «I Feel Pretty» ► hat 11,6 Prozent erzielt, 0,60 Millionen Umworbene schauten zu. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 0,89 Millionen.RTL hatte somit das Nachsehen beim jungen Publikum und musste sich mit Rang drei abfinden:haben mittelprächtige 11,3 Prozent Marktanteil generiert, 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,35 Millionen. Richtig Pech hatte Sat.1:hat dort nur 0,29 Millionen Umworbene angesprochen, der Marktanteil lag somit bei katastrophalen 5,7 Prozent. Insgesamt sah es mit gerade einmal 0,59 Millionen Zusehern kaum besser aus. VOX war Sat.1 dicht auf den Fersen:unterhielt dort 0,51 Millionen aller Fernsehenden, in der Zielgruppe reichte es lediglich zu 5,2 Prozent Marktanteil.Kabel Eins hat mit seinen Wiederholungen vonmehr ältere Zuschauer erreicht als Sat.1 und VOX: Bei 0,74, 0,87 und 0,81 Millionen lagen die Reichweiten insgesamt. In der jungen Zielgruppe fielen die Marktanteile aber angesichts von 3,9, 4,2 sowie 4,8 Prozent mehr schlecht als recht aus. Schlechter erging es jedoch RTLZWEI , wo diebloß 3,3 Prozent verbuchten. Nur 0,17 Millionen Umworbene wollten sich die Musiksendung anschauen, insgesamt waren es 0,44 Millionen.