ProSieben punktet mit «I Feel Pretty», «Lego Ninjago Movie» geht bei Sat.1 unter

Quotennews

ProSieben hat mit der Amy-Schumer-Komödie gute Werte eingefahren, während bei Sat.1 ein Lego-Animationsfilm baden ging.

Die US-Komödiehat ProSieben am Samstag gute Quoten im zweistelligen Bereich eingebracht: So erzielte die Produktion mit Amy Schumer in der Hauptrolle 11,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Nur Das Erste war am Abend mit «Gefragt – Gejagt» noch erfolgreicher unterwegs ( wir berichteten ). 0,60 Millionen Umworbene schauten zu, insgesamt wurde der Streifen von 0,89 Millionen Menschen gesehen.Interessante Randnotiz: Als «I Feel Pretty» Anfang des Jahres bei Sat.1 seine Free-TV-Premiere feierte, lag der Marktanteil bei nur 9,5 Prozent – was für den Sender aber auch da schon ein ordentlicher Quotenerfolg war. 1,31 Millionen Zuschauer sahen vor gut sieben Monaten an einem Montagabend zu.Am späten Abend wollte ProSieben nichts mehr gelingen:krachten auf 6,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, auchblieb nach Mitternacht bei dieser Quote kleben. Bei Sat.1 versagte dermit lediglich 5,7 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit, auch die absolute Zuschauerzahl fiel mit 0,59 Millionen enttäuschend aus.und(beide 6,2 Prozent) konnten anschließend auch nichts mehr retten. Sat.1 war somit nicht weit von VOX entfernt, das mitundjeweils etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil geholt hatte.Bei RTLZWEI haben dieeinen neuen Negativrekord hinnehmen müssen: Die Musikshow kam nicht über 3,3 Prozent Marktanteil hinaus, die zuvor in diesem Jahr gezeigten Ausgaben verzeichneten immerhin noch 4,8 und 4,0 Prozent. Bloß 0,44 Millionen Zuseher ab drei Jahren waren zugegen.hat sich im Anschluss auf 4,5 Prozent verbessern können, 0,49 Millionen aller Fernsehenden blieben für die Rankingshow wach.