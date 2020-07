Schöner Erfolg fürs Erste: «Gefragt  Gejagt» siegt bei Jung und Alt

Quotennews

Das Erste hat sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen den ersten Platz belegt. Unzufrieden sein muss das ZDF als Zweiter mit «Kommissarin Lucas» aber trotzdem nicht.

Bisherige Quoten der Primetime-Ausgaben «Gefragt - Gejagt» 2016: 3,92 Mio. / 6,8 %

2017: 5,08 Mio. / 11,0 %

2018: 3,82 Mio. / 11,4 %

2019: 3,77 Mio. / 13,2 %

04/2020: 3,46 Mio. / 7,5 % Reichweite ab 3 J. / MA 14-49 J.

Mit einer XXL-Promi-Ausgabe vonhat Das Erste am Samstagabend die meisten Zuschauer eingesammelt. Bei 3,93 Millionen lag die absolute Reichweite, damit lief es um rund eine halbe Million Zuschauer besser als beim letzten Primetime-Ausflug der Quizshow im April. Insgesamt 18,2 Prozent Marktanteil standen zu Buche beim Gesamtpublikum, das ist ein Plus von satten 7,1 Prozentpunkten.Beeindruckend ist auch der Zuwachs bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier stieg die Zuschauerzahl zwar nur minimal von 0,68 Millionen auf 0,73 Millionen, die damit verbundene Quote aber verdoppelte sich beinahe von 7,5 auf 14,0 Prozent. Keine andere 20.15-Uhr-Sendung von «Gefragt – Gejagt» war bisher erfolgreicher. Dieprofitierten von diesem Vorlauf und brachten es nach 23.30 Uhr noch auf gute 11,6 Prozent bei den Jüngeren.Während es abends also mit Quiz gut lief, hat dasmit Wiederholungen als «Sportschau»-Ersatz nicht wirklich getaugt: Das sonst quotenträchtige Format hat in der Spitze nur 1,30 Millionen Zuseher unterhalten. Der erste Wiederaufguss verzeichnete 10,0 Prozent bei Allen, der zweite nur noch 7,7 Prozent.Das ZDF hat sich den zweiten Platz bei allen Fernsehenden gesichert:hat 3,82 Millionen Krimifans erreicht, 17,1 Prozent Marktanteil sprangen somit heraus. Auch wenn es nicht zum Sieg reichte: Unzufrieden sein müssen die Mainzer nicht. Beim jungen Publikum musste sich die Produktion von 2017 allerdings mit nur 6,0 Prozent begnügen.hat danach leicht bessere 6,3 Prozent geholt, die Gesamtreichweite ging auf 3,35 Millionen zurück.