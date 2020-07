«Pocher  gefährlich ehrlich»: So gefragt wie seit Monaten nicht mehr

Quotennews

Die RTL-Show «Pocher – gefährlich ehrlich» lief diesen Donnerstagabend so gut wie lange nicht mehr. Bei VOX lief derweil «Pitch Perfect 2» durchwachsen.



Filmfacts: «Pitch Perfect 2» Regie: Elizabeth Banks

Produktion: Elizabeth Bank, Paul Brooks, Max Handelman

Drehbuch: Kay Cannon

Darsteller: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks, Brittany Snow, Skylar Astin, Adam DeVine

Musik: Mark Mothersbaugh

Kamera; Jim Denault

Schnitt: Craig Alpert

Veröffentlichungsjahr: 2015

Laufzeit: 110 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Am Donnerstagabend kam es bei RTL zum Aufeinandertreffen der Ehe-Vergangenheit und der Ehe-Gegenwart von Oliver Pocher: Das Model Alessandra Meyer-Wölden schaute beivorbei und scherzte über ihre gescheiterte Ehe mit dem Gastgeber – was seine jetzige Gattin Amira mit beherzten Lachern beantwortete. Darüber hinaus gab es ein «Rent a Pocher» über «mieten kaufen wohnen» zu sehen.1,11 Millionen Fernsehende interessierten sich ab 23.05 Uhr dafür, das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von akzeptablen 7,8 Prozent. Die Liveshow lockte 0,66 Millionen Umworbene zu RTL, was dem Kölner Sender wiederum sehr gute 15,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einbrachte.Bei Jung und Alt lief es somit für «Pocher – gefährlich ehrlich» so gut wie seit der am 28. Mai gezeigten, dritten Ausgabe des Formats. Damals profitierte «Pocher – gefährlich ehrlich» von einem populären Lead-In in Form eines «Let's Dance»-Specials. Diesen Donnerstagabend gingen vor der Pocher-Show dagegen zwei-Wiederholungen und eine-Wiederholung auf Sendung. Beim Gesamtpublikum floppten die Serien mit 4,4, 4,9 und 5,1 Prozent, bei den Jüngeren reichte es hingegen für passable 11,0, 11,4 und 11,0 Prozent.VOX wiederum setzte ab 20.15 Uhr auf die Musikkomödiemit Anna Kendrick, Rebel Wilson und Elizabeth Banks. 0,91 Millionen Filmfans schauten rein, darunter befanden sich 0,55 Millionen Werberelevante. Das resultierte in maue 3,3 Prozent Marktanteil insgesamt sowie in gute 7,7 Prozent bei den Jüngeren.