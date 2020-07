Super Frog unterzeichnet FX-Vertrag

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma von Hiro Murai und Nate Matteson hat einen Exklusivvertrag unterschrieben.

Der Unterhaltungssender FX und seine Produktionsschmiede FX Productions arbeiten mit der Firma von Hiro Murai und Nate Matteson, Super Frog, zusammen. Die beiden Unternehmen unterzeichneten einen Exklusivvertrag, Super Frog wird fiktionale und non-fiktionale für FX und auch andere Abteilung von Walt Disney Television entwickeln.„Wir sind begeistert, unsere Beziehung mit FX beim Aufbau unserer Firma fortzusetzen“, teilte Murai und Matteson mit. „Sie sind seit langem Verfechter eines kühnen, künstlerischen Geschichtenerzählens, und wir freuen uns darauf, viele neue Projekte gemeinsam zu realisieren.“ Bereits im Vorfeld arbeitete Murai mit FX zusammen, denn er gehört zu den Produzenten der ausgezeichneten Serie «Atlanta».„Hiro Murai ist bis heute einer der innovativsten und talentiertesten Regisseure im Medienbereich, und seine Arbeit an «Atlanta» hat auch seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unglaubliche Geschichten zu produzieren“, so Nick Grad, Präsident der Originalinhalte von FX Entertainment. „Wir freuen uns, unseren First-Look-Vertrag mit Hiro zu erneuern und Nate Matteson und Super Frog in diesen neuen Vertrag mit FX Productions einzubeziehen, um neue Serien auf der Grundlage ihrer kreativen Vision zu entwickeln.“