ProSieben überzeugt mit «Jack Ryan», RTLZWEI mit «Pulp Fiction»

Quotennews

Während ProSieben mit «Jack Ryan: Shadow Recruit» Platz zwei in der Primetime ergatterte, drehte RTLZWEI am späteren Abend mit einem Klassiker auf.

Als ProSieben im August des letzten Jahres zum vorerst letzten Mal den Thrillerausstrahlte, schalteten gut 1,4 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent der Umworbenen ein. Eine weitere Verwertung des Stoffes an diesem Freitag erwies sich nun als deutlich gefragter. So schalteten für den Film ab 20.15 Uhr 1,94 Millionen Filmfans ein, die ProSieben starke Marktanteile von 7,4 Prozent bei allen und 11,9 Prozent in der Zielgruppe bescherten. Das reichte zugleich auch für den zweiten Platz im Primetime-Ranking gleich hinter der «Chart Show» bei RTL Leicht rückläufige Quoten verzeichnete ProSieben dafür ab 22.20 Uhr, als es für den Filmauf 9,7 Prozent in der Zielgruppe bergab ging. Wenngleich der Streifen knapp die Zweistelligkeit verpasste, lag er damit dennoch leicht oberhalb des Senderschnitts. Insgesamt verfolgten den Film am späteren Abend 1,07 Millionen Menschen und gute 6,9 Prozent am Gesamtmarkt.Sehr starke Quoten sicherte sich - gemessen am eigenen Senderschnitt - am späteren Abend RTLZWEI , das miteinen absoluten Klassiker von Quentin Tarantino aufzubieten hatte. Ab 22.50 Uhr sahen den knapp dreistündigen Film immerhin 0,46 Millionen Zuschauer, die dem Sender starke 4,1 Prozent am Gesamtmarkt und tolle 8,1 Prozent in der Zielgruppe bescherten.hatte es bei RTLZWEI zu Beginn des Abends auf 0,51 Millionen Zuschauer und annehmbare 4,9 Prozent der Umworbenen gebracht.