Nach Coronapause: Nächster Kölner «Tatort» entsteht

TV-News

Es geht darin um den Mord an einem Obdachlosen.

Lange Zeit wurden in Köln keine Drehgenehmigungen ausgestellt – Grund war die grassierende Coronapandemie. Mittlerweile sind die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen und TV-Produktionen sind unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder erlaubt. Daher sind nun auch die Produktionsarbeiten zu einer neuen-Folge aus der Rheinmetropole gestartet. Die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) untersuchen in „Brennen sollst du“ den Tod einer Obdachlosen, die unter einer Brücke im Schlaf heimtückisch angezündet und verbrannt worden ist. Ihre Ermittlungen führen die Kommissare in die Welt der obdachlosen Menschen in Köln und in deren täglichen Kampf ums Überleben. Das Drehbuch schrieb Jürgen Werner. Regie führt Nina Wolfrum, die Bildgestaltung übernimmt Katharina Dießner.Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Nobert Jütte, Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth und Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster. In weiteren Rollen zu sehen sind: Ricarda Seifried als Ella Jung, Niklas Kohrt als Axel Fahl, Jana Julia Roth als Katja Fischer, Hildegard Schroedter als Regine Weigand und weitere.Abgedreht sein soll der Film am 6. August, natürlich steht ein genauer Ausstrahlungstermin noch nicht fest. Das Drehbuch schrieb Jürgen Werner. Regie führt Nina Wolfrum, die Bildgestaltung übernimmt Katharina Dießner.