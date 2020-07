«Dead to Me» ist auf der Zielgeraden

US-Fernsehen

Das Drama über zwei Frauen, die sich in einer Selbsthilfegruppe treffen, geht weiter.

Der Streaminganbieter Netflix hat seine Eigenproduktion «Dead to Me» für eine dritte und letzte Staffel verlängert. Erst im Mai veröffentlichte das Unternehmen die zweite Runde. Mit der Verlängerung gab Netflix auch bekannt, dass der Vertrag mit Schöpferin der Serie, Liz Feldman, erfüllt ist. „Von Anfang bis Ende ist «Dead to Me» genau die Serie, die ich machen wollte“, sagte Feldman.„Und es war ein unglaubliches Geschenk. Eine Geschichte zu erzählen, die aus Trauer und Verlust entstanden ist, hat mich als Künstlerin gefordert und mich als Mensch geheilt. Ich stehe für immer in der Schuld meiner Kollegen, meiner Freunde fürs Leben, Christina und Linda, und unseren brillanten talentierten Autoren, den Schauspielerin und der Crew. Ich bin Netflix mehr als dankbar dafür, dass sie «Dead to Me» vom ersten Tag an unterstützt hatten, und ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen“, so Feldman weiter.Im Mittelpunkt der Serie standen die Schauspielerinnen Christina Applegate und Linda Cardellini sowie Schauspieler James Marsden. Die Serie folgt Jen (Applegate), einer traurigen Witwe, die entschlossen ist, den Fahrerfluchtmord ihres Mannes aufzuklären. Sie trifft in einer Selbsthilfegruppe auf Judy (Cardellini), die wohl etwas damit zu tun hat. Die Serie wird von den CBS Television Studios produziert, Applegate erhalt für ihre schauspielerische Leistung jeweils eine Nominierung für einen Golden Globe und einen Emmy Award.