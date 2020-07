Erst im September geht es weiter: «Days of Our Lives» ruht weiter

US-Fernsehen

Die NBC-Soap wird somit rund ein halbes Jahr Pause gehabt haben. Wie schaut aus bei den anderen US-Dailys aus?

Weiterhin ist an einen Produktionsstart bei der traditionsreichen NBC-Daily-Soap(hierzulande bekannt als «Zeit der Sehnsucht») nicht zu denken. Wegen der Corona-Pandemie und wohl auch wegen der in den USA gerade auf Rekordniveau steigenden Infektionszahlen wird die Produktion des Formats weiter ausgesetzt. Wiederholungen laufen im Programm. Schon seit März sind die Schauspieler und weiteren Crew-Mitglieder nicht mehr bei der Arbeit.Corday Productions erklärte nun am Wochenende, dass man derzeit einen Drehbeginn für neue Folgen am 1. September anpeilt. Wegen des üblichen Vorlaufs könnten diese dann im Laufe des Oktobers oder Anfang November auf den Bildschirmen zu sehen sein.Wie läuft es bei den anderen US-Dailys?(CBS) dreht seit einer Woche wieder. Die ebenfalls bei diesem Sender laufende Seriewill die Dreharbeiten Mitte Juli wieder aufnehmen. Ebenfalls ab Mitte Juli sollen die Licht in den-Studios wieder angehen. Die Serie läuft bei ABC.