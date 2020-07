Primetime-Check

Wie erfolgreich war «The Beauty & The Nerd» bei ProSieben? Punktete RTLZWEI mit «Hartes Deutschland»?

Das ZDF sicherte sich mitund demam Donnerstag die Plätze eins und drei, 4,72 und 5,02 Millionen Zuschauer wurden ermittelt. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 16,7 und 19,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man erfreuliche 7,3 und 10,2 Prozent Marktanteil ein.sorgte im Anschluss für 3,04 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent, beim jungen Publikum waren fantastische 7,9 Prozent Marktanteil drin.Das Erste schnappte sich mit4,91 Millionen Zuschauer, dies war somit der zweite Platz in der Primetime. Bei den jungen Leuten standen 7,3 Prozent Marktanteil auf der Uhr, die Informationsprogrammeund dieholten 4,7 und 7,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichten die Formate 3,19 sowie 2,51 Millionen Zuschauer, das bedeuteten 12,2 und 11,5 Prozent Marktanteil.Die ProSieben-Showversammelte 1,28 Millionen Zuschauer, mit 1,00 Millionen Umworbenen landete man auf Platz eins. Der Marktanteil lag bei außergewöhnlichen 13,9 Prozent. Die Sat.1-Serienundbrachten 9,9 und 9,6 Prozent, die Zielgruppen-Reichweiten sorgten mit 0,72 und 0,73 Millionen Zuschauer für die Plätze zwei und drei. Insgesamt wurden 1,64 und 1,62 Millionen Zuschauer ermittelt. Ab 22.15 Uhr verbuchte eine-Wiederholung noch sieben Prozent Marktanteil.Bei Kabel Eins liefenund dassehr gut. 0,96 und 1,15 Millionen Zuschauer schalteten ein, in der Zielgruppe überzeugte man mit 6,0 und 9,7 Prozent Marktanteil. Für RTL sah es am Donnerstag schlecht aus, denn eine Doppelfolge vonwollten nur 1,21 und 1,15 Millionen Zuschauer sehen, bei den Umworbenen reichte es nur für jeweils 8,5 Prozent. Allerdings muss man die Kirche im Dorf lassen: Mit 0,63 und 0,64 Millionen jungen Zuschauern spielte man im oberen Mittelfeld mit.RTLZWEI wiederholteund, die zwei Reportagen sorgten für 0,70 und 0,51 Millionen Zuschauer. Mit den Zielgruppen-Marktanteilen von 5,8 und 4,5 Prozent kann man zufrieden sein. Bei VOX gab esundzu sehen, die nur 0,75 und 0,51 Millionen Zuschauer anlockten, die Marktanteile lagen bei unterdurchschnittlichen 5,9 und 5,1 Prozent Marktanteil.