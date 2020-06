«Wolfsland - Irrlichter» im Rerun kaum schwächer als zur Premiere

Quotennews

Die höchste Gesamtsehbeteiligung war dem Krimi in der Primetime nicht zu nehmen. Nur beim jungen Publikum blieb der 90-Minüter etwas blass. Dort punktete das ZDF.

Insgesamt 4,59 Millionen Zuschauer ließen sich an diesem Abend für eine Krimi-Wiederholung von 2018 aus der «Wolfsland»-Reihe begeistern. Damit waren im Vergleich zur Erstausstrahlung nur 0,52 Millionen Zuschauer weniger dabei. Mit 18,2 Prozent Sehbeteiligung verbuchteerneut ein starkes Ergebnis, das für einen Rerun nicht weit von 19,2 Prozent aus Premiere entfernt war. Lediglich beim jungen Publikum war ein klarer Einbruch zu spüren. Hier waren fast weniger als die Hälfte der Zuschauer von 2018 dabei. Statt 0,75 schalteten dieses Mal nur 0,44 Millionen Interessiert ein. So musste man sich mit durchschnittlichen 6,8 Prozent Marktanteil im Ersten zufrieden geben. Vor zwei Jahren waren noch sehr gute 9,7 Prozent herausgesprungen. Im weiteren Verlauf des Abends leif es für die ARD dann auch beim Gesamtpublikum nicht mehr allzu gut.überzeugte nur 2,53 Millionen Zuseher dranzubleiben. So fiel die Sehbeteiligung auf leicht unterdurchschnittliche 10,3 Prozent zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung mit 6,0 Prozent auf einem überschaubaren Niveau. Diewaren beim jungen Publikum dagegen wieder deutlich mehr gefragt. Sie ließen die Sehbeteiligung dort auf starke 8,6 Prozent ansteigen. Insgesamt blieben die Nachrichten mit 2,38 Millionen Zuschauern und 11,0 Prozent allerdings weiter blass.undbrachen zu später Stunde ein und kamen nur noch auf magere 6,3 und 4,6 Prozent mit 1,07 sowie 0,57 Millionen Zuschauern.Während Das Erste zur besten Sendezeit vor allem beim Gesamtpublikum punktete, machte das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen eine gute Figur.brachte dem Zweiten für eigene Verhältnisse sehr schöne 9,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, dafür sorgten 0,59 Millionen Zuschauer aus diesen Reihen. Insgesamt war die Komödie mit 3,00 Millionen Interessierten und 11,9 Prozent weniger stark unterwegs.