Höheres Nachrichteninteresse: Coronaausbruch sorgt für Monatsrekord bei «heute»

Und sonst? Die News von ProSiebenSat.1 profitierten nicht wirklich von der Nachrichtenlage. Die «Tagesschau» war gefragt wie immer.

Der Coronaausbruch beim Fleischhersteller Tönnies hat nun in einigen Landkreisen wieder für einen Shutdown gesorgt. In Deutschland ist die Sorge vor einer zweiten Welle des Virus wieder größer. Das führte zu steigenden Quoten von Nachrichtenformaten. Die drei meistgesehenen Fernsehsendungen am Mittwoch waren News-Formate. Führend war das ZDF-ab 21.45 Uhr. Die halbstündige Produktion sicherte sich 4,32 Millionen Zuschauer (17,2%). Auf die gleiche Quote, aber 4,15 Millionen Zuschauer, kamen um 20.00 Uhr die Nachrichten derim Ersten. 3,94 Millionen Menschen interessierten sich für die Informationen schon um 19 Uhr, als das ZDF aus Mainz seine-Sendung übertrug. Gemessen wurden im Gesamtmarkt 21,1 Prozent Marktanteil. Das war zugleich die höchste Quote der 19-Uhr-«heute»-Sendung im Monat Juni.Und bei ProSiebenSat.1? Hier profitierten dienicht wirklich von der Nachrichtenlage. Die Sendung aus Berlin sahen im Schnitt 6,6 Prozent der Umworbenen, gegenüber dem Lead-Instieg der Wert aber immerhin um 2,6 Prozentpunkte an. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 0,97 Millionen.Die ProSieben-um 18 Uhr sicherte sich mit ihren zehn Minuten Sendezeit am Mittwoch 0,49 Millionen Zuschauer, mit 10,9 Prozent wurden bei den Jungen zwar keine Rekorde erzielt, aber dennoch passable Werte. Die um 15.50 Uhr gezeigtentaten sich am Mittwoch mit nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sogar richtig schwer. Gesamt lag die Reichweite der ebenfalls zehn Minuten langen Produktion bei 0,43 Millionen.