Wie schlug sich «Der Marsianer» in Sat.1? Punktete RTL mit «Ich – einfach unverbesserlich 3»?

6,35 Millionen Menschen ab drei Jahren entschieden sich am Sonntag für den «Tatort» „Wenn Frauen Austern essen“. Der Marktanteil lag bei 21,2 Prozent, bei den jungen Menschen schnappte man sich 15,1 Prozent. Die «Tatort»-Folge sicherte sich 1,26 Millionen 14- bis 49-Jährige. Im Anschluss verbuchtenoch 2,57 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stürzten auf 10,9 Prozent bei allen sowie 4,1 Prozent bei den jungen Menschen.Das ZDF unterhielt mit3,93 Millionen Zuschauer, danach verfolgten 4,90 Millionen Menschen das, die Quoten wuchs von 13,1 auf 17,5 Prozent, bei den jungen Zuschauern ging es von 3,9 auf 9,3 Prozent. Ab 22.15 Uhr wiederholte man, das wollten allerdings nur noch 2,11 Millionen Zuschauer sehen. Mit elf Prozent bei allen und 3,1 Prozent bei den jungen Menschen war die Ausstrahlung ein Flop.ProSieben zeigte den zweiten Teil vonund lockte damit 1,41 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe sorgte man für 9,8 Prozent. Sat.1 strahlteaus, der auf 10,4 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt wollten 1,58 Millionen Zuschauer den Spielfilm sehen.füllte die VOX-Primetime, sodass man auf 0,99 Millionen Zuschauer kam, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent.Das Spielfilm-Doppelundbescherte RTL 1,34 sowie 0,94 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 9,5 und 7,8 Prozent auf dem Papier.undbrachten RTLZWEI 0,89 sowie 0,45 Millionen Zuschauer, gute 5,7 sowie 5,3 Prozent waren die Folge. Bei Kabel Eins enttäuschten diemit 4,6 Prozent, im Anschluss fuhrallerdings tolle 6,7 Prozent Marktanteil ein.