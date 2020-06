Bundesliga bei Sky überholt «Magnum, P.I.»

Quotennews

Am Mittwoch wurde in Liga eins der drittletzte Spieltag dieser Saison abgeschlossen.

Während am Mittwochabend Gerüchte die Runde machten, Kunden von Sky dürften sich ab Sommer 2021 weiterhin auf Live-Fußball aus der Beletage Deutschlands freuen, räumte die Sky-Konferenz mit vier Spielen (darunter der Auftritt von Dortmund) ab. Zwar reichte man nicht an die starken Werte vom Dienstag heran, als die Meisterkonferenz der Bayern sogar die höchste Zielgruppen-Reichweite aller Sendungen einfuhr, dennoch wird man in Unterföhring mit den gemessenen 7,8 Prozent Marktanteil bei den Jungen durchaus zufrieden sein. Nur den Blick auf die Altersklasse 14 bis 49 Jahre richtend, schauten 0,61 Millionen Menschen zu.Somit zog die Bundesliga bei Sky, deren Konferenz-Spiele um 20.30 Uhr angepfiffen wurden, unter anderem am Serien-Dreier von VOX vorbei. Drei Ausgaben vonkamen dort auf 5,3, 5,9 sowie 4,1 Prozent. Der letzte Wert fällt deshalb ab, weil nach 22.05 Uhr eine Wiederholung aus Staffel eins lief, zuvor gab es frische Ware aus Staffel zwei zu sehen. Die gemessenen Reichweiten lagen bei 1,12, 1,27 und 0,96 Millionen Zuschauern.Recht schwach unterwegs war am Vorabend auch die 19-Uhr-Sendung. Die inzwischen immer 75 Minuten lange Sendung der Essenszubereitung und –bewertung erreichte bei den klassisch Umworbenen am Mittwoch nicht mehr als für VOX unterdurchschnittliche 4,8 Prozent Marktanteil.