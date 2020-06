«Titan Games» und «Bachelor»-Best-ofs geben nach

US-Quoten

Besonders stark leif der Montagabend für keines der großen Networks. Das Meiste holte noch NBC heraus.



Während CBS und FOX nur Wiederholungen in der Primetime präsentierten und damit nur mäßigen Erfolg hatten, lief es auch bei ABC und NBC trotz “Neuware” nicht sonderlich gut. Fast alle Formate mussten sich nach unten orientieren und verloren insgesamt an Zuschauern. Das beste Resultat erzielten dabei noch Dwayne Johnsons. Nach 0,8 Prozent in der Vorwoche reichten dieses Mal 0,7 Prozent für das höchste Rating in der klassischen Zielgruppe am Abend, immer noch ein guter Wert, aber gerade im Vergleich zu früheren Folgen lief es schon mal besser. Danach ging das Interesse bei den 18- bis 49-Jährigen stetig bergab.kam direkt im Anschluss noch auf gute 0,6 Prozent,ab 22 Uhr nur noch auf durchschnittliche 0,5 Prozent. Gleichzeitig ging die Gesamtreichweite von 3,80 über 3,77 auf 2,49 Millionen zurück.Auf ähnliche Gesamtzuschauerzahlen kamen auch die Serien-Wiederholungen von CBS. Allen voran, welche immerhin 3,86 Millionen Zuschauer anlockte. Auchwusste noch 3,60 Millionen Fernsehende zu überzeugen.fiel zwischendurch mit 2,90 Millionen Zusehern etwas ab, eheden Abend wieder mit 3,58 Millionen Zuschauern schloss. Beim werberelevanten Publikum hielt sich das Interesse dagegen in Grenzen. Von akzeptablen 0,4 Prozent Rating ging es über den Abend hinweg bis auf maue 0,2 Prozent nach unten. Hier wiederum war die neue Best-of Folge aus vergangenen [Bachelor]]-Staffeln etwas erfolgreicher. «The Bachelor: The Greatest Seasons - Ever!» verbuchte zumindest ab 20 Uhr noch gute 0,5 Prozent bei den Jungen ehe das Rating ab 21 Uhr auf 0,4 Prozent sank. Allerdings waren im Schnitt nur 2,16 Millionen Zuschauer dabei, knapp eine halbe Million weniger als noch vor acht Tagen.Die Reruns vonundhatten bei FOX wenig zu melden. Mit 0,3 Prozent Rating waren sie bei den 18- bis 49-Jährigen nicht sonderlich gefragt und auch insgesamt fielen die Reichweiten mit 2,51 und 2,24 Millionen überschaubar aus. The CW generierte mitimmerhin 0,2 Prozent bei den Umworbenen, genauso wie eine Wiederholung der Show im Anschluss.musste sich dagegen mit 0,1 Prozent zufriedengeben. Die Zuschauerzahl ging über den Abend von 1,01 über 0,85 auf 0,66 Millionen zurück.