Primetime-Check

Wie schlug sich das «Akte Spezial»? Punktete ProSieben mit den «Simpsons»?

Das ZDF erzielte mit dem Spielfilmdas beste Primetime-Ergebnis. 3,94 Millionen Menschen schalteten ein, beimblieben um 21.45 Uhr noch 3,47 Millionen Zuschauer dran. Der zweite Teil vonsicherte sich 1,89 Millionen Zuschauer, die Marktanteile der drei Folge lagen bei 12,9, 12,2 und 10,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigten sicherte sich der Mainzer Sender 6,6, 8,5 und 4,1 Prozent.lief mit 3,65 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent super, bei dem jungen Zuschauern erreichte man 10,5 Prozent., das um 20.30 Uhr auf Sendung ging, erreichte 3,30 Millionen Zuschauer, eheauf 3,25 Millionen Zuschauer kam, der Marktanteil wuchs von 10,7 auf 11,4 Prozent. Beim jungen Publikum verbesserte man sich von sechseinhalb auf sieben Prozent.Ein weiteres-Special lockte 3,93 Millionen Zuschauer bei RTL an, der Marktanteil belief sich auf 14,3 Prozent in der Zielgruppe. Mit 1,23 Millionen Umworbenen holte man den Primetime-Sieg, danach fuhrnoch 10,4 Prozent Marktanteil ein. Sat.1 startete um 20.15 Uhr eine Sonderausgabe der, die aber nur 0,84 Millionen Zuschauer anlockte. Der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent, danach erzieltevier Prozent. Die Reichweite des Spielfilms lag bei 0,79 Millionen Zuschauern. Mit einem weiteren, das um 22.15 Uhr startete, unterhielt man 0,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf fast solide 6,7 Prozent.Mit zwei Ausgaben vonsicherte sich VOX 1,62 und 1,33 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei den Umworbenen bei tollen 9,6 und 7,9 Prozent. Bei RTLZWEI holtenundsolide 4,9 und 4,8 Prozent, beim Gesamtpublikum wurden 0,78 und 0,64 Menschen erfasst. Eine gute Figur machte auch Kabel Eins, denn die Filme(1,45 Millionen) und(1,08 Millionen) lockten mehr Zuschauer an als bei den Schwestersendern ProSieben und Sat.1. Bei den Umworbenen verbuchten die Filme 6,9 und 5,1 Prozent.Zwei neue Folgen vonliefen ab 20.15 Uhr bei ProSieben. 0,92 und 0,96 Millionen Zuschauer sahen zu, die Marktanteile lagen mit 8,5 und 9,3 Prozent im mittelmäßigen Bereich. Es folgten Wiederholungen von, die auf 0,79, 0,87 und 0,90 Millionen Zuschauer kamen. Die Marktanteile sorgten für 7,2, 7,9 und 9,2 Prozent.