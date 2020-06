«Evil Dead»: Bruce Campbell verspricht, dass es bald weitergeht

Kino-News

Seine Fans muss Bruce Campbell jedoch enttäuschen: Er wird im nächsten «Evil Dead»-Film nicht vorkommen.

«Tanz der Teufel» / «Evil Dead» in Deutschland Sam Raimis kostengünstiger, aber effektiver Horrorfilm «Tanz der Teufel» wurde in den 80ern von deutschen Jugendschützern sehr negativ aufgenommen: Obwohl die Juristenkommission den Film als unbedenklich einschätzte, wurde die ungeschnittene Fassung indiziert und mittelfristig gar beschlagnahmt. Auch Teil zwei wurde zunächst geschnitten, «Armee der Finsternis» dagegen bekam eine FSK ab 16 Jahren. 2013 kam das Remake unzensiert in die Kinos, die ungekürzte Version wurde auf DVD und Blu-ray dennoch indiziert.

Eine Trilogie, ein Kino-Remake und eine Fernsehserie sind nicht genug: Das-Franchise, dessen Ursprünge hierzulande als «Tanz der Teufel» bekannt sind, wird und wird nicht müde. Schon länger ist von einem möglichen neuen Kinofilm die Rede – und nun facht Bruce Campbell, Hauptdarsteller der ersten drei «Evil Dead»-Kinofilme sowie der TV-Serie «Ash vs. Evil Dead», die Hoffnungen der Fans weiter an. Wie der Kult-Schauspieler, dessen Sci-Fi-Western-Serienkleinod «Die Abenteuer des Brisco County Jr.» derzeit wieder im Fernsehen läuft , 'Empire' verrät, hat der nächste «Evil Dead»-Film bereits einen Regisseur, einen Autor, einen Titel und eine Prämisse.«Evil Dead»-Schöpfer Sam Raimi höchstpersönlich hat laut Campbell den irischen Filmemacher Lee Cronin ausgesucht, um das Franchise fortzuführen. Cronin übernimmt die Regie und verantwortet das Drehbuch. Der Film wirdbetitelt sein und sich um eine Heldin drehen – genauso wie das «Evil Dead»-Remake von Fede Alvarez.Campbell selbst wird nicht im Film vorkommen: "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem [die «Evil Dead»-Filme] auf eigenen Beinen stehen müssen. Das ist gut. Und befreiend", sagt er 'Empire'. «Evil Dead Now» werde "etwas dynamischer" geraten – und sich um alltägliche, normale Leute drehen.