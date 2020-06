Heißt Böhmermanns neue Show «ZDF Magazin»?

TV-News

Das Team hinter der Sendung hat erste Fragen geklärt. So wird die ehemalige Vize-Chefin von Vice aus Österreich eine Schlüsselrolle hinter der Kamera stehen.

Jan Böhmermann, der gefeierte Moderator von «Neo Magazin Royale» hatte im Frühjahr 2020 keine Plattform im Fernsehen, um sich ausführlich zu Covid-19 zu äußern. Nur Hörer seines teilweise täglich gelieferten Spoity-Podcasts «Fest & flauschig» keine seine Ansicht zum grassierenden Virus. Im Herbst wird sich das ändern. Dann soll nämlich seine neue TV-Show starten, die fortan freitags nach der «heute-Show» im ZDF zu sehen sein wird.aus Österreich will nun von Planungen zum Sendungstitel des neuen Formats gehört haben. Vom ZDF nicht bestätigt, spekuliert die Zeitschrift darüber, das kommende Format könnte den simplen Namentragen. Sehr konkret wurde das Blatt bei einer Personalie. Als künftige Chefin vom Dienst bei der Sendung wurde Hanna Herbst gewonnen. Sie war zuletzt seit September 2015 Vize-Chefin des österreichischen Magazinstätig.Herbst hat große Pläne mit der wöchentlichen Sendung: „Mit ihrer Reichweite und ihrer Sprache kann die Sendung sehr viele Menschen erreichen und sie auf Themen aufmerksam machen, die sie zuvor so vielleicht noch nicht wussten. Das ist eine enorme Verantwortung und ein mindestens so großer Antrieb." Die Personalie ist auch vor dem Hintergrund spannend, dass das Team der bildundtonfabrik eine Schlüsselrolle mit einer Journalistin besetzt - und nicht mit einer Humoristin.