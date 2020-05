Im Ersten überzeugt die Komödie «Die Drei von der Müllabfuhr»

Quotennews

Die Komödie sicherte sich die stärkste Reichweite und auch die «Tagesthemen» waren gefragt, bevor die Quoten mit einer «Tatort»-Wiederholung nach unten fielen.



Der Filmeröffnete am Freitag die Primetime im Ersten. Die Komödie begeisterte 4,67 Millionen Zuschauer und war somit insgesamt die erfolgreichste Sendung ab 20.15 Uhr. Starke 16,0 Prozent brachte der Film somit zustande. Bei den Jüngeren saßen 0,56 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm und fuhren eine gute Quote von 7,9 Prozent ein.Mit densank die Reichweite ab 21.45 Uhr dann auf 3,86 Millionen Interessierte, wobei ein sehr guter Marktanteil von 13,8 Prozent ermittelt wurde. Die jüngere Zuschauergruppe war mit 0,52 Millionen Fernsehenden vertreten und sorgte für eine solide Sehbeteiligung von 6,8 Prozent. Dies bedeutete ein deutliches Plus gegenüber den vorherigen Wochen. Am Freitag zuvor waren nicht mehr als 10,5 sowie 6,8 Prozent Markanteil bei den Jüngeren möglich gewesen.Schließlich wurde eine Wiederholung vonaus dem Jahr 2016 gezeigt. Mit der Ausstrahlung des Krimis aus Frankfurt sank die Zuschauerzahl auf 1,86 Millionen Menschen, was dem Ersten eine Quote von mauen 8,6 Prozent einbrachte. Bei den Jüngeren kam man auf nur 0,26 Millionen Krimifans sowie einen schwachen Marktanteil von 4,0 Prozent. Zuletzt kamen die «Tatort»-Wiederholungen am Freitagabend allerdings noch schlechter an. So wurde mit dieser Ausstrahlung im Vergleich zur Vorwoche eine Verbesserung von knapp zwei Prozentpunkten erreicht. Mitfiel die Reichweite ab 23.45 Uhr schließlich auf 0,84 sowie 0,13 Millionen Zuschauer. Somit verbuchte der Sender nur noch unterdurchschnittliche 8,4 beziehungsweise 3,9 Prozent.