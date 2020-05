Über 6 Millionen Zuschauer: «Who Wants To Be A Millionaire?» gewinnt etwas dazu

US-Quoten

Das amerikanische «Wer wird Millionär?» hat ein leichtes Zuschauer-Plus verbucht, erneut wurde die ABC-Quizshow mit Jimmy Kimmel Tagessieger.

ist in diesem Jahr mit einem Reboot bei ABC zurückgekehrt, seit einigen Wochen sorgt die Quizshow nun schon donnerstags für Spitzen-Quoten. In dieser Woche sahen wieder über sechs Millionen Zuschauer zu: 6,07 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren sahen um 20 Uhr zu, das waren rund 100.000 mehr als vor einer Woche und bedeutete zudem den Tagessieg. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass das Format die Sechs-Millionenmarke überspringt, das ist bei den bislang acht gelaufenen Ausgaben nun schon fünfmal passiert. Das Zielgruppen-Rating besserte sich von 0,8 auf 0,9 Prozent.musste um 21 Uhr etwas Federn lassen, die Sehbeteiligung ging binnen Wochenfrist von 4,4 Millionen auf 4,03 Millionen zurück. Das Rating bei den 18- bis 49-Jährigen blieb jedoch stabil bei guten 0,8 Prozent.wiederholte mit 0,7 Prozent ebenfalls das Vorwochen-Ergebnis. 3,66 Millionen Zuschauer blieben dafür wach.Bei CBS gab es nur zwei Erstausstrahlungen zu sehen:(5,01 Millionen Zuschauer gesamt) blieb um 20.30 Uhr konstant bei 0,6 Prozent,(4,47 Millionen) legte um 21.30 Uhr binnen einer Woche von 0,5 auf 0,6 Prozent zu. Weiterhin absolut enttäuschend sind die Zahlen bei The CW: Mehr als je 0,1 Prozent waren bei den Umworbenen fürundnicht drin. Bei letzterer Serie waren gerade mal noch 0,45 Millionen Zuseher anwesend. Unverändert performten(0,4 Prozent) und(0,3 Prozent) bei NBC.